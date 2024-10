Wall Street a la espera del informe de empleo

Los índices norteamericanos se estabilizan antes de los datos laborales clave El índice S&P 500 intenta recuperarse hoy, tras un importante retroceso en la primera parte de la semana. Cabe destacar que también estamos viendo fuertes subidas en los precios de los bonos, lo que teóricamente debería respaldar el movimiento alcista de Wall Street. Hoy recibiremos otro dato crucial del mercado laboral estadounidense, tras el informe JOLTS de ayer. Vale la pena destacar que la lectura débil de ayer se refería a julio, en línea con la lectura muy débil del NFP anterior. Se espera que el informe ADP de hoy muestre un repunte en comparación con la lectura anterior. Se prevé que el ADP muestre un aumento a 145.000 desde el nivel anterior de 122.000 en agosto. Aunque el informe ADP ha sido un indicador bastante débil para el NFP en los últimos dos años, los últimos tres meses han mostrado una clara disminución en la diferencia entre estos dos informes. Por lo tanto, existe la posibilidad de que la lectura ADP de hoy marque el tono para los índices de Wall Street y para el dólar. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Vale la pena recordar que los datos de empleo de julio publicados a principios de agosto, que llegaron a 114.000 (con un repunte esperado a 160.000 para agosto), generaron importantes preocupaciones sobre la salud de la economía estadounidense, lo que resultó en una corrección masiva de casi el 10% del índice US500 a principios de agosto. Un repunte en el empleo estadounidense debería restaurar la confianza del mercado, pero, por otro lado, otra lectura débil más cercana a 100.000 podría reavivar los temores del mercado y, al mismo tiempo, aumentar significativamente la probabilidad de un recorte de tasas de 50 puntos básicos durante la reunión de la Fed de septiembre, programada para el 18 de septiembre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

