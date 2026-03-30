Wall Street abre la semana con tono mixto y cautela entre inversores

Wall Street comienza la nueva semana con un tono claramente positivo. Los principales índices avanzan y el apetito por riesgo comienza a recuperarse tras la corrección de la semana pasada. El mercado muestra cierto alivio después del fin de semana, ya que el conflicto en Medio Oriente no escaló, aunque la situación sigue siendo frágil e incierta.

El sentimiento positivo se ve parcialmente respaldado por comentarios de Donald Trump, quien señaló que las negociaciones con Irán avanzan y que un acuerdo es posible. Sin embargo, aún no hay avances concretos: Irán niega estar en negociaciones directas con Estados Unidos y persisten diferencias clave. Aunque el mercado reacciona con optimismo, el riesgo geopolítico sigue siendo elevado y cualquier cambio puede impactar rápidamente a los activos. La posibilidad de una operación militar terrestre continúa sobre la mesa. Las fuerzas estadounidenses evalúan distintos escenarios, mientras Irán ha reiterado su disposición a responder ante cualquier ataque. Este contexto mantiene la cautela en torno al Golfo Pérsico, donde cualquier novedad podría generar movimientos bruscos en los mercados.

En el mercado de materias primas, el petróleo sigue bajo presión geopolítica. El Brent se mantiene en torno a los 110 dólares por barril, reflejando no solo las tensiones actuales, sino también la incertidumbre sobre la estabilidad futura del suministro. La volatilidad en commodities sigue siendo un factor clave en la valoración de activos globales.

Otro foco relevante del día es el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, programado para las 16:30. Los inversores analizarán cada declaración en busca de señales sobre inflación y futuras decisiones de tasas. En un entorno donde el crecimiento y el control de precios generan tensiones, sus comentarios podrían marcar el tono de la semana en Wall Street.El rebote de hoy muestra que el mercado responde rápidamente ante pausas en la tensión geopolítica, aunque los fundamentos globales continúan siendo inciertos.

Fuente: xStation 5

Los futuros del S&P 500 avanzan con fuerza, impulsados por la mejora del sentimiento ante posibles señales de estabilización en Medio Oriente. El optimismo se apoya en reportes sobre conversaciones en curso entre Estados Unidos e Irán, que, aunque lejos de concretarse, generan expectativas de desescalada. Fuente: xStation

Noticias corporativas

Las acciones de CrowdStrike suben tras una mejora en su recomendación, en un entorno donde el avance de la inteligencia artificial podría impulsar la demanda de soluciones de ciberseguridad. Por su parte, Sysco cae más de un 10% luego de anunciar la adquisición de Jetro Restaurant Depot por 29.100 millones de dólares, una operación que genera inquietudes por su alto costo y los desafíos asociados a su integración. En contraste, Palo Alto Networks avanza después de que su CEO resaltara el papel clave de la inteligencia artificial en la lucha contra las amenazas cibernéticas, reforzando las perspectivas de crecimiento del sector. MicroStrategy informó que no realizó compras de bitcoin la semana pasada, lo que sugiere una pausa en la demanda institucional en medio de la volatilidad del mercado cripto.

Análisis Visión Semanal de Mercados

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