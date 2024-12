Wall Street arranca al alza el lunes; reconstrucción anual del Nasdaq 100

Wall Street con una apertura más alta el lunes.

con una apertura más alta el lunes. Honeywell subió después de anunciar que está explorando una posible separación de su negocio aeroespacial.

subió después de anunciar que está explorando una posible separación de su negocio aeroespacial. Ford Motor cayó después de que Jefferies rebajó la calificación de la acción a "Underperform" y redujo su objetivo de precio a $9, citando desafíos de inventario e incertidumbres estratégicas.

cayó después de que Jefferies rebajó la calificación de la acción a "Underperform" y redujo su objetivo de precio a $9, citando desafíos de inventario e incertidumbres estratégicas. Capri Holdings está explorando la venta de sus marcas Versace y Jimmy Choo a través del banco Barclays.

está explorando la venta de sus marcas Versace y Jimmy Choo a través del banco Barclays. Nasdaq 100 anunció cambios importantes en el índice, efectivos a partir del 23 de diciembre, con MicroStrategy, Palantir Technologies, y Axon Enterprise uniéndose al índice. Los mercados de acciones de EE.UU. muestran un impulso positivo, con los índices más grandes liderando las ganancias. El US100 avanza un 0.56% hasta 21,916.93, mientras que el US500 sube un 0.27% a 6,071.4. El US30 muestra ganancias modestas de 0.05% a 43,886. El VIX permanece sin cambios en 16.18. Sin embargo, se observa cierta debilidad en índices más pequeños, con el US2000 cayendo un 0.04% a 2,348.1. Los mercados latinoamericanos están rindiendo menos, con el BRAComp bajando un 0.20% a 124,376 y el MEXComp cayendo un 0.22% a 51,314. Los mercados europeos están en su mayoría a la baja, con el FRA40 de Francia mostrando el mayor descenso del 0.81% a 7,350.7, seguido por el AUT20 de Austria, que cae un 0.69% a 3,603. Entre otros mercados importantes, el ITA40 de Italia baja un 0.57% a 34,710, mientras que el EU50 desciende un 0.47% a 4,947.2. El UK100 pierde un 0.43% a 8,268.5, y el DE40 de Alemania retrocede un 0.40% a 20,348.1. Solo el SPA35 de España logra mantenerse en positivo con una modesta ganancia de 0.04% a 11,733. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En cuanto a los sectores del S&P 500, los servicios de comunicación lideran las ganancias con un avance del 1,15%, seguido de los bienes de consumo discrecional, que suben un 0,80%, y los bienes de consumo básico, que suman un 0,23%. Los servicios públicos, la atención sanitaria, las finanzas y la tecnología de la información muestran ganancias modestas de entre el 0,01 y el 0,16%. Sin embargo, varios sectores cotizan a la baja: el sector inmobiliario (-0,10%), los materiales (-0,32%) y, en particular, el energético, que muestra la mayor caída, con un -0,78%. El mercado en general sigue siendo ligeramente positivo, con el S&P 500 subiendo un 0,21%. Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, se cotiza en máximos históricos. El máximo de mediados de noviembre en 21.255 actúa como nivel de soporte inicial para los alcistas, con el máximo de mediados de julio de 20.895, estrechamente alineado con la media móvil simple (SMA) de 50 días en 20.851, proporcionando soporte adicional. Para los bajistas, los objetivos clave incluyen la media móvil simple (SMA) de 100 días y los máximos de agosto cerca de 19.917, que sirven como niveles críticos a la baja. El RSI se está consolidando cerca de la zona de sobrecompra, lo que refleja un impulso alcista sostenido. Mientras tanto, el MACD se está estrechando pero sigue mostrando divergencia alcista, lo que subraya la fuerza de la tendencia alcista predominante. Fuente: xStation Noticias • Honeywell (HON.US) subió un 3.2% tras anunciar que está explorando una posible separación de su negocio aeroespacial, el cual genera alrededor del 40% de sus ingresos anuales. La medida llega un mes después de que el inversor activista Elliott Investment Management, que posee una participación de $5 mil millones, presionara por la división del conglomerado. El CEO Vimal Kapur indicó que la compañía proporcionará una actualización sobre su revisión de portafolio con los resultados del cuarto trimestre. Honeywell ya ha anunciado planes para escindir un negocio de materiales avanzados valuado en $10 mil millones y recientemente vendió su unidad de equipo de protección personal por $1.33 mil millones. • Ford Motor (F.US) cayó después de que Jefferies rebajó la calificación de la acción a Underperform y redujo su precio objetivo a $9, citando desafíos en el inventario e incertidumbres estratégicas. A pesar de que las ventas en EE.UU. subieron un 15%, el inventario de Ford se ha incrementado a 96 días, muy por encima de sus competidores. El fabricante enfrenta decisiones difíciles respecto a sus operaciones en Europa y su estrategia de electrificación, mientras lidia con un déficit de $8.5 mil millones en garantías y provisiones de calidad desde 2020. Por separado, Ford acordó un acuerdo de $165 millones con la NHTSA por problemas de retiros de vehículos. • Capri Holdings (CPRI.US) está explorando la venta de sus marcas Versace y Jimmy Choo a través del banco Barclays, tras el colapso de su fusión de $8.5 mil millones con Tapestry en octubre. La posible desinversión ocurre en un momento en que ambas marcas están luchando, con Versace reportando una caída de 22.1% en ingresos y Jimmy Choo bajando un 0.6% en la primera mitad de 2024. Informes anteriores sugirieron que Exor y Kering mostraron interés en adquirir Versace. La medida permitiría a Capri enfocarse en su marca Michael Kors, a pesar de su reciente bajo rendimiento. • Nasdaq 100 anunció cambios importantes en su índice efectivos a partir del 23 de diciembre, con MicroStrategy (MSTR.US), Palantir Technologies (PLTR.US) y Axon Enterprise (AXON.US) uniéndose al índice. MicroStrategy, que ha subido un 500% este año como el mayor tenedor corporativo de Bitcoin, y Palantir, que aumentó un 343% gracias a su crecimiento impulsado por la inteligencia artificial, destacan la creciente influencia de las criptomonedas y la IA en la tecnología. Las incorporaciones reemplazarán a Moderna (MRNA.US), Super Micro Computer (SMCI.US) e Illumina (ILMN.US), con estimaciones de Bloomberg Intelligence que calculan al menos $22 mil millones en actividad de negociación relacionada con ETF. Otras noticias de empresas individuales del índice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "