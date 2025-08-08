Wall Street arranca al alza: el Nasdaq 100 repunta, mientras Trade Desk se desploma

La apertura EE.UU. índices y desempeño de acciones clave comenzó hoy con optimismo en los mercados: el US100 subió un 0,7 %, impulsado por esperanzas de alto el fuego en Ucrania y comentarios de Donald Trump sobre aranceles. Sin embargo, hubo movimientos extremos en algunas acciones, con TradeDesk cayendo casi 38 % y Monster Beverage elevándose más de 7 %.

Nasdaq 100 impulsa la apertura en Wall Street

Los principales índices estadounidenses abrieron al alza. El futuro del Nasdaq 100 (US100) escaló cerca de un 0,7 %, situándose en niveles que no se veían desde finales de julio, cerca de los 23.700 puntos. Este repunte se consolidó con un volumen de compra robusto, especialmente en valores de gran capitalización como Alphabet, que ganó un 2 %, mientras que las acciones de pequeña capitalización mostraron una mayor volatilidad.

La mejoría del sentimiento estuvo respaldada por rumores sobre posibles negociaciones de alto el fuego en Ucrania y mensajes optimistas del expresidente Trump, quien en Truth Social reafirmó que los aranceles están impulsando al mercado, asegurando que “los índices marcan nuevos récords todos los días gracias a ellos”.

Movimientos extremos en acciones individuales

TradeDesk protagonizó la jornada negativa con una caída del 38 % , reflejo de inquietudes sobre su capacidad operativa y los costos derivados de disputas arancelarias.

Under Armour bajó un 20 % , también afectada por temores comerciales.

Monster Beverage , en contraste, registró una subida del 7 % tras reportar resultados mejores de lo esperado.

Pinterest cayó más del 8 %, golpeada por la creciente competencia en IA y presión sobre márgenes.

Balance moderado con tono prudente desde la Fed

Alberto Musalem, de la Reserva Federal, indicó que la economía estadounidense se estabiliza, mientras que el mercado laboral muestra señales de debilidad y la inflación comienza a ceder. Este enfoque prudente podría allanar el camino hacia recortes de tasas en los próximos meses.

Panorama de las empresas:

Tesla (TSLA.US) está al alza, incluso tras reportes del cierre de su equipo Dojo, clave para su IA de conducción autónoma.

Akamai Technologies (AKAM.US) sube por resultados sólidos.

Atlassian (TEAM.US) sorprende positivamente con ingresos en la nube.

Gilead (GILD.US) avanza gracias a una guía anual más optimista.

Globalstar (GSAT.US) , Instacart (CART.US) , Natera (NTRA.US) y Ouster (OUST.US) muestran fuertes avances tras resultados robustos.

Soundhound (SOUN.US) dispara casi un 26 %, impulsada por proyecciones revisadas al alza.

GoDaddy (GDDY.US) baja un 3 % por previsiones más débiles.

Goodyear (GT.US) retrocede un 11 % tras reportar pérdidas.

Microchip Technology (MCHP.US) enfrenta impactos negativos por una guía débil.



