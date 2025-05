Wall Street corta su recuperación

La débil demanda de bonos del Tesoro estadounidense se tradujo ayer en fuertes caídas en Wall Street (S&P 500: -1,6%, Dow Jones: -1,9%, Nasdaq: -1,4%, Russell 2000: -2,8%). El rendimiento de los bonos estadounidenses a 30 años subió más de 10 puntos básicos debido a la preocupación por un déficit creciente y la falta de consenso sobre el proyecto de ley fiscal de Trump en la Cámara de Representantes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Senado estadounidense ha desbloqueado el proyecto de ley sobre las stablecoins, lo que permite su debate y posible votación la próxima semana. Los avances en el proceso legislativo generaron euforia en el mercado de criptomonedas. Bitcoin subió un 2,9% hasta los 111.370 dólares, Ethereum un 4,9% hasta los 2.632 dólares, y también se observaron ganancias en los contratos de Dogecoin (+4,7%), Solana (+3,9%) y Polygon (+3,9%). En la región Asia-Pacífico, vemos caídas en el HSCEI chino (-0,14%), el Nikkei 225 japonés (-0,94%), el Kospi surcoreano (-1,17%) y el S&P/ASX 200 australiano (-0,44%). Las empresas vinculadas al Bitcoin resisten la tendencia bajista. Otros mercados Baidu (BIDU.US) ha bajado más de un 3% tras la publicación de sus resultados del primer trimestre de 2025, a pesar de que los ingresos superaron las previsiones, impulsados ​​principalmente por los servicios de inteligencia artificial en la nube. El beneficio operativo ajustado cayó un 20% interanual y el margen bruto no alcanzó las expectativas. Los ingresos de su segmento clave de publicidad en buscadores también tuvieron un rendimiento inferior. El PMI de servicios de Australia cayó en mayo a 50,5 (anterior: 50,5), mientras que el PMI manufacturero se mantuvo estable en 51,7. La expansión de las empresas australianas se debe principalmente al crecimiento continuo de los nuevos pedidos y al aumento del empleo. Sin embargo, el ritmo de crecimiento ha comenzado a desacelerarse, junto con el optimismo empresarial. En el mercado forex, la volatilidad se mantiene limitada. El índice del dólar estadounidense se mantiene estable, con el yen japonés registrando las mayores ganancias entre las divisas del G10 (USD/JPY: -0,3%), mientras que el dólar neozelandés es el más débil (NZD/USD: -0,25%), depreciándose en respuesta a la revisión a la baja de las previsiones del PIB por parte del Tesoro de Nueva Zelanda. El dólar australiano se recupera (AUD/USD: +0,2%), y el EUR/USD sube un modesto 0,05%, hasta 1,335. El oro sube un 0,6%, hasta los 3.333 dólares por onza, la plata un 0,66%, hasta los 33,60 dólares por onza, mientras que el platino (-0,1%) y el paladio (-0,3%) experimentan ligeras correcciones.

