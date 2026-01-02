El 2026 arranca con buena letra en Wall Street. Los futuros de los principales índices de la Bolsa de Estados Unidos cotizan al alza en esta primera jornada del año, después de que en Asia los mercados mostrasen una sesión, si bien con movimientos limitadas, positiva. En total, el índice de referencia de las acciones asiáticas, con excepción de Japón, cuyo mercado permanece cerrado en esta primera jornada del año, se ha anotado una subida del 1,7%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong ha repuntado casi un 2,8%, impulsado por las ganancias en los valores tecnológicos. En Estados Unidos, los futuros del Nasdaq 100 lideran las subidas en estos momentos, con un avance de más del 1%, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones suben un 0,7% y un 0,4%, respectivamente.

Los futuros del Nasdaq 100 arrancan el año en verde

En esta primera jornada del año, Wall Street está poniendo el foco en el sector tecnológico, en el que la inteligencia artificial parece que volverá a posicionarse como uno de los sectores protagonistas de este 2026.

Desde un punto de vista técnico, el Nasdaq 100 se ha mantenido en el soporte cerca de los 25.450 puntos, definido por la EMA50 (línea naranja), y ahora se aproxima a los 25.750 puntos. El RSI, además, permanece en territorio neutral. Aun así, cabe destacar que el volumen de compra sigue siendo relativamente bajo antes de la apertura de la sesión en Nueva York. Los mercados parecen alentados por la resiliencia de la economía estadounidense, con un riesgo de recesión que sigue considerándose como muy limitado. Además, se espera que Donald Trump adopte una postura más moderada hacia la Reserva Federal, donde Kevin Hassett sigue siendo el principal candidato para reemplazar al actual presidente, Jerome Powell.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

