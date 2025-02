Wall Street mantiene la cautela mientras se esperan los resultados de Nvidia

Mercado a la expectativa de Nvidia Este miércoles, las acciones estadounidenses han mostrado poca variación en la apertura, reflejando la cautela de los inversionistas que esperan los resultados de Nvidia, los cuales se darán a conocer después del cierre de la jornada. Este informe es particularmente esperado ya que podría ofrecer nuevas perspectivas sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el sector tecnológico. Los futuros del Nasdaq 100 cayeron 1.5% durante la jornada. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Expectativas centradas en Nvidia y el futuro de la IA Nvidia Corporation (NVDA.US), el gigante de los semiconductores, es el centro de atención, con los analistas esperando que reporte ganancias del segundo trimestre que podrían superar las estimaciones, con 0,644 dólares por acción y unos ingresos estimados en 28,680 millones de dólares. Este resultado marcaría una mejora en comparación con el trimestre anterior, consolidando la posición de Nvidia como un actor clave en el desarrollo de chips para aplicaciones de IA. En lo que va del año, las acciones de Nvidia han experimentado un crecimiento espectacular de 160%, impulsadas por el auge de la inversión en IA. No obstante, informes recientes de otras grandes tecnológicas han generado dudas sobre si la IA será tan lucrativa como se pensaba inicialmente, lo que provocó correcciones en las valoraciones tecnológicas el mes pasado. Los resultados de Nvidia podrían ser determinantes para aclarar este panorama. Más informes de ganancias en el radar Además de Nvidia, los inversionistas también están analizando los informes de ganancias de otras empresas destacadas: PVH Corporation (NYSE: PVH) , conocida por marcas como Calvin Klein y Tommy Hilfiger , registró una caída del 7% en sus acciones tras reportar una disminución en las ventas del segundo trimestre.

Bath & Body Works (NYSE: BBWI) vio sus acciones bajar un 5% luego de reducir su pronóstico de ventas anuales, un reflejo de la debilidad en la demanda de productos como fragancias y velas en un contexto de inflación persistente.

Abercrombie & Fitch (NYSE: ANF) sufrió una caída del 12% después de que la CEO Fran Horowitz advirtiera sobre un "entorno macroeconómico cada vez más incierto", a pesar de mejorar su pronóstico de ventas anuales.

Por otro lado, Kohl’s (NYSE: KSS) subió un 4% al elevar su pronóstico de ganancias anuales, superando las expectativas del segundo trimestre gracias a un manejo eficiente de costos y a una mejor gestión de inventarios.

Chewy (NYSE: CHWY) se destacó con un incremento de más del 7% en sus acciones, impulsado por sólidas ganancias en el segundo trimestre que superaron las previsiones del mercado. NVDA.US

