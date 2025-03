Wall Street repunta impulsado por las tecnológicas y el sector financiero 📈

Los 铆ndices de Wall Street suben ante un renovado optimismo en las acciones del sector tecnol贸gico, en especial en los segmentos de semiconductores y software. A pesar de un informe de la Universidad de Michigan m谩s d茅bil de lo esperado, que se帽ala un aumento en las expectativas de inflaci贸n y una ca铆da en la confianza del consumidor, los inversores mantienen el apetito por las acciones estadounidenses. Las acciones de Nvidia registran un alza cercana al 5%, impulsando a otras compa帽铆as del sector de inteligencia artificial como AppLovin y Palantir. En este contexto, el 铆ndice tecnol贸gico intenta superar el canal de precios bajista, con una zona de oferta clave en los 19.640 puntos. Un avance por encima de los 19.700 puntos podr铆a abrir el camino hacia una posible prueba de los 20.000 puntos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Fuente: xStation5 Sector financiero tambi茅n se suma al repunte No solo la tecnolog铆a muestra fortaleza, sino tambi茅n el sector financiero en EE. UU., especialmente los bancos. Las acciones de J.P. Morgan presentan una alza superior al 3%, mientras que Wells Fargo y Bank of America tambi茅n registran avances. Adem谩s, es importante destacar que el sector tecnol贸gico se recupera desde niveles de sobreventa. 聽 Fuente: xStation5

