Wall Street retrocede, el impacto de las proyecciones de Moderna; el euro alcanza un mínimo de 14 meses

Los principales movimientos del mercado de hoy estuvieron dominados por noticias corporativas significativas y desarrollos en el mercado de divisas, con un enfoque particular en los sectores de salud y tecnología. El índice de tecnología en EE.UU. lideró la caída, bajando 0.72% debido a la presión en el sector. El índice general de EE.UU. cayó 0.26%, mientras que el índice industrial retrocedió 0.50%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los mercados europeos también cerraron mayoritariamente a la baja, con el índice polaco registrando la mayor caída ( -1.67% ) entre los principales índices europeos. El índice italiano cayó 0.78% , mientras que el británico se mantuvo apenas positivo ( +0.04% ). Los índices alemán y francés retrocedieron 0.45% y 0.21% , respectivamente.

) entre los principales índices europeos. El índice italiano cayó , mientras que el británico se mantuvo apenas positivo ( ). Los índices alemán y francés retrocedieron , respectivamente. Moderna experimentó una dramática caída del 23% tras reducir sustancialmente su proyección de ingresos para 2025 a 1,500-2,500 millones de dólares , frente al pronóstico anterior de 2,500-3,500 millones . La compañía anunció medidas agresivas de reducción de costos, incluyendo recortes de 1,000 millones de dólares para 2025 y 500 millones adicionales en 2026, respondiendo a la debilitada demanda de vacunas contra el COVID.

tras reducir sustancialmente su proyección de ingresos para 2025 a , frente al pronóstico anterior de . La compañía anunció medidas agresivas de reducción de costos, incluyendo recortes de para 2025 y en 2026, respondiendo a la debilitada demanda de vacunas contra el COVID. En el sector tecnológico, Apple enfrenta crecientes desafíos, ya que las ventas de iPhone cayeron un 5% en el cuarto trimestre, con una participación de mercado global reduciéndose al 18% . Además, Apple enfrenta problemas legales en el Reino Unido relacionados con las prácticas de la App Store e incrementa el escrutinio de la Unión Europea sobre nuevas estructuras de tarifas para desarrolladores.

en el cuarto trimestre, con una participación de mercado global reduciéndose al . Además, Apple enfrenta problemas legales en el Reino Unido relacionados con las prácticas de la App Store e incrementa el escrutinio de la Unión Europea sobre nuevas estructuras de tarifas para desarrolladores. Las nuevas restricciones de exportación de IA de la administración Biden afectaron significativamente a Nvidia, cuyas acciones cayeron 3.7% . Mientras que 18 aliados cercanos recibieron exenciones, más de 120 países enfrentan nuevas restricciones que requieren la aprobación del gobierno para exportaciones de modelos de IA y equipos de computación.

. Mientras que 18 aliados cercanos recibieron exenciones, más de 120 países enfrentan nuevas restricciones que requieren la aprobación del gobierno para exportaciones de modelos de IA y equipos de computación. El representante del Banco Central Europeo, Villeroy, comentó sobre el presupuesto francés, afirmando que Francia no está en riesgo de no poder financiarse. Agregó que el crecimiento del PIB francés podría repuntar en 2026 y 2027 .

. La inflación esperada a 3 años del Banco de la Reserva Federal de Nueva York aumentó en diciembre a 3% (anteriormente 2.6% ).

(anteriormente ). En fusiones y adquisiciones, Johnson & Johnson anunció la adquisición de Intra-Cellular Therapies por 14,600 millones de dólares a 132 dólares por acción , impulsando las acciones de esta última en un 35% durante el mercado previo. El acuerdo fortalece la cartera de Johnson & Johnson en sistemas nerviosos centrales con lumateperona e ITI-1284.

a , impulsando las acciones de esta última en un durante el mercado previo. El acuerdo fortalece la cartera de Johnson & Johnson en sistemas nerviosos centrales con lumateperona e ITI-1284. En los mercados de divisas, el euro cayó por debajo de 1.02 , alcanzando su nivel más bajo desde noviembre de 2023. La caída se intensificó tras el sólido informe de empleo de EE.UU. el viernes, que llevó a los traders a reevaluar las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal. Goldman Sachs ahora proyecta que el euro caiga a 0.97 en seis meses.

, alcanzando su nivel más bajo desde noviembre de 2023. La caída se intensificó tras el sólido informe de empleo de EE.UU. el viernes, que llevó a los traders a reevaluar las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal. ahora proyecta que el euro caiga a en seis meses. En energía, nuevas sanciones de EE.UU. a Rusia han incrementado las preocupaciones sobre el suministro, aunque Rystad Energy espera que el crudo Brent se mantenga en un rango alrededor de 80 dólares por barril . Goldman Sachs sugiere que los precios podrían probar los 85 dólares por barril en medio de la incertidumbre.

. Goldman Sachs sugiere que los precios podrían probar los en medio de la incertidumbre. Los metales preciosos enfrentaron una presión significativa en todos los ámbitos, liderados por la caída de la plata ( -2.21% ), seguida del oro ( -1.11% ). El paladio y el platino también retrocedieron, con caídas de 0.50% y 0.25% , respectivamente.

), seguida del oro ( ). El paladio y el platino también retrocedieron, con caídas de , respectivamente. Las criptomonedas mostraron una tendencia a la baja. El Bitcoin cayó 2.3% a 91,540 dólares , mientras que Ethereum retrocedió 7.7% a 2,981 dólares .

a , mientras que Ethereum retrocedió a . El mercado ahora espera los datos del IPC de EE.UU. este miércoles para obtener más información sobre el camino de política de la Reserva Federal, mientras monitorea la capacidad del euro para mantener el soporte cerca de los niveles de paridad.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "