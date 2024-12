Wall Street vuelve a la actividad

El segundo día de Navidad es festivo para la mayoría de las economías europeas, y las bolsas de valores permanecen cerradas. Por otro lado, la mayoría de los mercados asiáticos están operativos y Wall Street vuelve a la normalidad hoy. Tras el sólido repunte del martes impulsado por las acciones tecnológicas, los avances continúan, y los futuros de los principales índices de Wall Street prueban máximos históricos. El calendario macroeconómico de hoy presenta dos puntos clave. En primer lugar, se espera la decisión sobre los tipos de interés de Turquía, con expectativas de un recorte de 150 puntos básicos desde el nivel récord del 50%, que se ha mantenido desde marzo de 2024. La inflación turca ha disminuido desde su reciente pico local del 75% en mayo hasta el 47% en noviembre. La segunda publicación notable son los datos de solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU., aunque esta métrica ha mostrado poco movimiento significativo recientemente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario económico detallado: 12:00, Turquía - Decisión sobre los tipos de interés del CBRT: Previsión: 48,5%; Anterior: 50,0%;

14:30, Estados Unidos - Solicitudes de subsidio por desempleo continuas: Anterior: 1.874K;

14:30, Estados Unidos - Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: Pronóstico: 223K; Anterior: 220K;

14:30, Estados Unidos - Promedio móvil de 4 semanas de solicitudes iniciales: Anterior: 225.50K;

19:00, Estados Unidos - Subasta de bonos del Tesoro a 7 años: Anterior: 4.183%;

21:30, Estados Unidos - Balance de la Reserva Federal: Anterior: 6.889 billones;

21:30, Estados Unidos - Saldos de reserva en bancos de la Reserva Federal: Anterior: 3.237 billones;

