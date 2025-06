Warner Bros. Discovery planea escisión empresarial 🔍

Warner Bros. Discovery (anteriormente WBD.US) anunci贸 hoy su intenci贸n de dividirse en dos compa帽铆as independientes: una centrada en streaming y cine, y otra en operaciones de televisi贸n tradicional. En las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de la compa帽铆a registran un alza de aproximadamente un 9%.

Las acciones de Warner Bros. registran una alza superior al 9% en las operaciones previas a la apertura del mercado, acercándose a niveles vistos antes de la caída generada por el anuncio de aranceles durante el "Día de la Liberación". Ha aparecido una formación técnica de bandera en el gráfico de la compañía, cuya ruptura apunta a un rango objetivo de 12,35 USD, según el análisis técnico clásico. Fuente: xStation La nueva entidad (relacionada con el streaming) incluirá: Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group (que incluye New Line Cinema, responsable de El Señor de los Anillos, El Hobbit y la saga IT; Warner Bros. Pictures, conocida por Barbie, la serie de Harry Potter y la trilogía de Batman; Warner Bros. Pictures Animation, que ha lanzado Looney Tunes, Lego Movies y Tom y Jerry), DC Studios (reconocido por producir películas y series del universo de cómics de DC), HBO y HBO Max (una de las principales plataformas de streaming junto con Netflix, Disney+ y Amazon Prime). La escisión de la compañía busca facilitar una gestión más eficaz y mejorar la eficiencia operativa dentro de sus distintos segmentos de negocio. The Global Networks (la segunda empresa) se centrará principalmente en desarrollar formas innovadoras de colaboración con distribuidores, creando nuevo valor para las audiencias televisivas. Uno de los aspectos clave de su operación será la mejora en los flujos de caja libres. Esta división llega en un momento muy importante para las operaciones de la empresa. Aunque el mercado de servicios de streaming en su conjunto está creciendo significativamente, y la demanda pospandemia de contenidos cinematográficos sigue siendo alta, los ingresos de la compañía muestran una tendencia a la baja. El beneficio neto luce aún más desfavorable, manteniéndose en terreno negativo desde el segundo trimestre de 2022 (excepto en el tercer trimestre de 2024). Al mismo tiempo, la deuda de la compañía disminuye de forma regular y los gastos de inversión se mantienen relativamente estables, lo cual genera potencial para una mejora en los flujos de caja generados.



