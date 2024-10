Warner Bros. Discovery y Charter Communications renuevan su asociación de larga data🤝.

Las empresas anunciaron la renovaci贸n de una cooperaci贸n de varios a帽os para integrar los servicios de las empresas. Como resultado, ambas empresas est谩n subiendo hoy. Warner Bros. Discovery (WBD.US) est谩 subiendo m谩s del 4%, mientras que Charter Communications (CHTR.US) ha subido casi un 2,5%. Con este acuerdo, el servicio premium Max ofrecido por Warner Bros. Discovery (que incluye todo el contenido de HBO y Max, as铆 como Discovery+) estar谩 disponible en todos los paquetes de Spectrum TV Select sin cargo adicional para los clientes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La incorporaci贸n de Max y Discovery+ mejora significativamente las ofertas combinadas de Spectrum, que, cuando se suman a Disney+, ESPN+, Paramount+, AMC+, BET+ y Vix, ofrecer谩n a los clientes un amplio acceso al contenido dentro de un solo paquete. Para WBD, esto significa una red de distribuci贸n expandida y el potencial de llegar a millones de clientes de Spectrum TV. Adem谩s, el acuerdo a largo plazo ampl铆a favorablemente la distribuci贸n de Spectrum de la cartera de redes lineales de WBD, que incluye TNT, CNN, Food Network, HGTV, TLC, Discovery, TBS, Adult Swim e Investigation Discovery. 聽 Fuente: xStation5 WBD sigue en una fuerte tendencia bajista, aunque la tendencia ha comenzado a aplanarse durante el 煤ltimo mes. Las noticias de hoy permitieron que el precio se acercara al nivel de las medias m贸viles exponenciales. El 煤ltimo intento de superar esos niveles termin贸 en un retroceso del precio de las acciones de la empresa.聽 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "