Las acciones de Berkshire Hathaway cayeron cerca de un 6% en las primeras operaciones del lunes, luego del anuncio realizado durante el fin de semana: Warren Buffett, leyenda de las inversiones y considerado el mayor inversor de todos los tiempos, comunicó que dejará su cargo como director ejecutivo de la empresa. La noticia fue revelada en el último minuto de la 60ª reunión anual de accionistas de Berkshire, que reunió a unas 40.000 personas en Omaha, Nebraska. Un legado sin precedentes “Sé codicioso cuando otros tienen miedo”. Este ha sido uno de los principales lemas de Warren Buffett. El llamado Oráculo de Omaha tomó el control de Berkshire Hathaway en 1965, cuando era una empresa textil en bancarrota con acciones cotizando por debajo de 20 dólares, y desde entonces la ha transformado en una de las compañías más valiosas de Estados Unidos. Este viernes, las acciones Clase A de Berkshire Hathaway cerraron en un récord de 809.809 dólares, con un valor de mercado de 1,2 billones de dólares, lo que la convierte en la octava empresa más grande del país. Su valoración está en su nivel más alto en más de 15 años, con una relación precio-valor contable de alrededor de 1,8 veces, por sobre el promedio de 1,5 veces observado en años recientes. Desde que Buffett asumió el control, las acciones han subido 40.000 veces, lo que representa un rendimiento anualizado del 19,9% hasta finales de 2024, comparado con el 10,4% del S&P 500. A diferencia de muchos gestores que temen un mal año, Buffett no rehuyó las pérdidas: tuvo once, incluyendo cuatro en su primera década al mando de Berkshire y una caída del 49% durante el desplome de las Nifty Fifty en 1974. Su reputación se consolidó en la crisis financiera global de 2008, cuando aprovechó la oportunidad para invertir en Goldman Sachs, General Electric y Dow Chemical, tras acumular efectivo en los años previos, una estrategia que ha repetido recientemente. Cabe destacar que Berkshire no paga dividendos y solo recientemente comenzó a recomprar acciones. Buffett ha defendido su historial afirmando que puede generar retornos superiores a los del mercado o los que obtendrían directamente los propios accionistas. Resultados financieros: un primer trimestre difícil En 2025, se espera que las acciones de Berkshire Hathaway aumenten un 20%, frente a una caída del 3,3% en el S&P 500. Sin embargo, la compañía informó este sábado su peor caída en ganancias operativas trimestrales desde 2020 y advirtió sobre una “considerable incertidumbre” respecto a políticas comerciales internacionales y aranceles. Las ganancias netas atribuibles a los accionistas del primer trimestre cayeron un 63,8% interanual, a 4.600 millones de dólares. La empresa con sede en Omaha no ejecutó recompras de acciones en el trimestre. En cambio, su liquidez aumentó a un récord de 347.680 millones de dólares al 31 de marzo de 2025, desde 334.200 millones a fines de 2024. Berkshire tiene una presencia relevante en seguros de propiedad y accidentes, incluyendo a Geico, el tercer mayor asegurador de automóviles en EE.UU. También controla el ferrocarril Burlington Northern Santa Fe y Berkshire Hathaway Energy, una de las mayores eléctricas del país. En cuanto al modelo operativo, el negocio asegurador se divide entre decisiones de suscripción (a cargo de los gerentes de unidad) y de inversión (a cargo directamente de Warren Buffett). Durante el primer trimestre, las unidades de seguros, manufactura, servicios y retail tuvieron el peor desempeño, mientras que los ingresos por inversiones en seguros, ferrocarriles y la unidad energética mostraron resultados positivos. Las ganancias después de impuestos en el negocio de suscripción de seguros cayeron 48,6% interanual, arrastradas por pérdidas asociadas a los incendios forestales en el sur de California, estimadas en 860 millones de dólares. Por otra parte, el aumento de intereses de los bonos del Tesoro estadounidense aportó un alza del 11,4% interanual en las ganancias del segmento de inversiones aseguradoras. Respecto al negocio ferroviario, las ganancias netas trimestrales después de impuestos de BNSF subieron un 6,2% interanual, alcanzando los 1.210 millones de dólares. Greg Abel: el sucesor designado El actual director de operaciones, Greg Abel, ha sido elegido como sucesor de Buffett. Además de su rol como COO, preside la unidad Berkshire Hathaway Energy. Nacido en 1962 en Canadá, Abel inició su carrera en finanzas, transformando CalEnergy —entonces una pequeña firma geotérmica de 500 empleados— en una empresa global con 23.000 trabajadores. Ocupó cargos ejecutivos entre 1992 y 2008, y luego fue nombrado CEO. En 1999, CalEnergy pasó a llamarse MidAmerican Energy y, en 2014, se integró como parte de Berkshire Hathaway Energy. Hoy, BHE opera servicios públicos regulados como PacifiCorp y NV Energy en EE.UU., y Northern Powergrid en el Reino Unido. En 2018, Abel fue nombrado vicepresidente de operaciones no aseguradoras en Berkshire Hathaway, consolidando su posición como sucesor junto a Ajit Jain, vicepresidente de operaciones de seguros. Con la misión de liderar una de las mayores compañías del planeta, Greg Abel deberá estar a la altura del legado de Buffett. Recibe el control de una firma valorada en 1,2 billones de dólares, con inversiones en acciones como Apple y American Express, además de unidades de seguros, energía, ferrocarriles y consumo que generan 10.000 millones de dólares trimestrales en ganancias operativas. A sus 62 años, el nuevo CEO hereda también grandes interrogantes, partiendo por cómo gestionará los cerca de 350.000 millones de dólares en efectivo acumulados por Berkshire, luego de que Buffett evitara exponerse a los mercados más volátiles de los últimos años.





