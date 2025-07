Washington baja la guardia y el peso chileno capitaliza la distensión comercial

El dólar abrió a la baja este martes en el mercado chileno, influenciado por un giro diplomático clave en la política comercial de Estados Unidos, que ha comenzado a desactivar frentes de tensión simultáneamente con Europa y Asia. La relajación de los controles tecnológicos con China y acuerdos estratégicos con Japón e Indonesia han debilitado al dólar a nivel global, abriendo espacio para una apreciación del peso chileno. Según declaraciones del Secretario de Comercio de EE. UU., si la Unión Europea acepta los productos y estándares estadounidenses, "eso conmoverá a Trump", una frase que refleja el nuevo tono negociador del gobierno. A esto se suma la eliminación de restricciones sobre chips H2O cuando China entregue imanes, decisión que apunta directamente al núcleo del conflicto tecnológico global y que, de paso, favorece a gigantes como Nvidia. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Claves del nuevo entorno internacional: EE. UU. flexibiliza exigencias tecnológicas con China , eliminando restricciones si se cumplen ciertas condiciones.

Japón financiará proyectos estadounidenses y aumentará sus importaciones agrícolas y de defensa.

La caída en los rendimientos del Tesoro refleja menor demanda por refugio, debilitando al billete verde. Chile: estabilidad local y cobre firme En paralelo, el escenario doméstico en Chile continúa caracterizándose por una mayor estabilidad estructural, lo que fortalece al peso chileno en un entorno externo más favorable. Los precios del cobre —activo clave para la economía local— se ven impulsados por la mejora en las relaciones comerciales globales y por la expectativa de un repunte de la demanda asiática. Perspectiva técnica: El tipo de cambio falló en romper la resistencia en 951,79 , marcada por una línea de tendencia descendente desde abril.

El precio se ubica cerca de la media móvil de 100 periodos (946,77) , que ahora actúa como soporte dinámico.

Si se mantiene la presión bajista, el próximo nivel objetivo se ubica en los 939,48 pesos, con un RSI ya entrando en zona de sobreventa. Con una menor incertidumbre externa, mayor liquidez internacional y precios del cobre firmes, el escenario favorece nuevas caídas del dólar en Chile, especialmente si continúan los gestos conciliadores desde Washington.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "