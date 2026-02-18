Western Digital sube 8% y marca nuevo máximo histórico: la IA impulsa su transformación

Las acciones de Western Digital (WDC.US) vuelven al centro de atención del mercado tras dos anuncios clave: la compañía ya tiene vendida toda su capacidad de producción de discos duros (HDD) para 2026, y al mismo tiempo está acelerando la venta de su participación restante en SanDisk (SNDK.US), valorada en aproximadamente 3.000 millones de dólares.

En conjunto, ambos movimientos refuerzan una narrativa clara: Western Digital está capitalizando el boom de la inteligencia artificial mientras completa una transformación estructural más amplia. La acción avanza más de 8% en la jornada y alcanza un nuevo máximo histórico.

La inteligencia artificial absorbe la capacidad de HDD

Western Digital confirmó que su capacidad de producción de HDD para 2026 está completamente reservada. Esto refleja el fuerte aumento de la demanda por parte de operadores de centros de datos e hiperescaladores que están ampliando infraestructura para IA.

Puntos clave:

Tener la producción de 2026 totalmente comprometida implica alta visibilidad de ingresos para los próximos trimestres.

Los acuerdos a largo plazo podrían extenderse hasta 2027–2028, ayudando a estabilizar volúmenes y márgenes.

La mezcla de ingresos está fuertemente inclinada hacia el segmento cloud/hiperescalador, mientras que el consumo representa una porción menor.

La IA impulsa la demanda de almacenamiento de “capacidad de bajo costo”: pese a la competencia de los SSD, los HDD siguen siendo esenciales para el archivado y almacenamiento de grandes volúmenes de datos.

Para los inversores, esto refuerza la visión de que Western Digital es cada vez más una jugada ligada a infraestructura de IA y menos una compañía tradicional de hardware de consumo. La valoración ya refleja esta transición: el precio sobre beneficios esperados a 12 meses ronda actualmente 34 veces.

Venta acelerada de la participación en SanDisk

En paralelo, la compañía está monetizando rápidamente su participación restante en SanDisk, valorada en unos 3.090 millones de dólares. La oferta secundaria cubre la totalidad de su posición pendiente.

Elementos clave de la operación:

El precio de colocación implica un descuento respecto al último cierre de mercado.

La estructura de la operación incluye el intercambio de acciones de SanDisk por deuda en manos de bancos, entre ellos JPMorgan Chase y Bank of America, seguido de su distribución al sindicato colocador.

El timing es relevante: salir de la participación cerca del primer aniversario de la escisión de SanDisk podría tener implicaciones fiscales importantes.

Los fondos obtenidos se destinan a Western Digital, no a SanDisk; se trata de una monetización de activos, no de una ampliación de capital para la compañía escindida.

Para el mercado, la operación sugiere una posible mejora en la estructura del balance y mayor flexibilidad financiera para Western Digital.

Cómo puede interpretarlo el mercado

En conjunto, los titulares transmiten un mensaje coherente:

Operativamente: WDC se beneficia del ciclo de inversión en IA y ocupa una posición sólida en la cadena de suministro de infraestructura de datos.

Financieramente: la empresa simplifica su estructura tras la escisión y podría reducir apalancamiento o reforzar liquidez.

Estratégicamente: Western Digital se consolida como beneficiaria directa del ciclo de inversión en centros de datos impulsado por la IA.

Riesgos a considerar

Tener la producción “vendida” no garantiza expansión de márgenes; eso dependerá de los términos contractuales y de los costos de producción.

El auge de la IA es cíclico: una desaceleración en la inversión de hiperescaladores podría cambiar rápidamente el panorama.

Una venta masiva del bloque de SanDisk podría generar presión de oferta a corto plazo sobre sus acciones.

Las valoraciones en compañías vinculadas a infraestructura de IA siguen siendo elevadas, lo que aumenta la sensibilidad a cambios en el sentimiento del mercado.

Western Digital está aprovechando los vientos de cola generados por la IA asegurando demanda multianual para sus productos, mientras cierra definitivamente el capítulo de la escisión de SanDisk y fortalece su balance de cara a la próxima fase del ciclo de inversión en capital. Para los inversores, se trata de una combinación entre narrativa de crecimiento (almacenamiento para IA) y narrativa de reestructuración (desapalancamiento y simplificación), que podría definir el rumbo de la acción en los próximos trimestres.

Fuente: xStation5