Williams Sonoma cae un 6% porque las previsiones de la compañía decepcionaron a Wall Street

El minorista de utensilios de cocina y muebles para el hogar Williams-Sonoma informó sus resultados del cuarto trimestre de 2024, superando las expectativas de Wall Street. Los ingresos crecieron un 8% interanual, alcanzando los 2.45 mil millones de dólares, mientras que los beneficios por acción ajustados fueron de $3.28, un 11.5% por encima del consenso de los analistas. Las ventas aumentaron un 3.1% en el cuarto trimestre en comparación con el trimestre anterior. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resultados clave del Q4 2024: Ingresos: $2.49 mil millones vs. expectativas de los analistas de $2.26 mil millones (+8% interanual, superando las previsiones en un 4.5%).

, en comparación con . Crecimiento de ventas comparables: +2.1% interanual (vs. -6.8% en el Q4 2022). En 2024, la compañía generó un beneficio de $8.79 por acción, con un ingreso neto de $7.71 mil millones, de los cuales $1.13 mil millones correspondieron al cuarto trimestre. Para el año completo, los ingresos de Williams-Sonoma cayeron un 1.6% interanual, pero los inversores están preocupados por las proyecciones de crecimiento estancadas, el aumento de la incertidumbre respecto a posibles costos arancelarios y la demanda de los productos de la compañía. Wall Street está insatisfecho con la perspectiva de margen operativo y las previsiones de ingresos planas, aunque, por otro lado, la comunicación prudente de la empresa deja margen para posibles revisiones al alza de las previsiones de ingresos más adelante en el año. Fuente: xStation5 Panel de Múltiplos Financieros de Williams-Sonoma Como se muestra a continuación, a pesar del crecimiento ralentizado, la valoración de Williams-Sonoma se mantiene en un rango alto de doble dígito en su relación precio-beneficio (P/E). Al mismo tiempo, la empresa tiene una exposición significativa a los ciclos económicos en el sector de muebles y mejoras para el hogar, y sus productos son teóricamente fáciles de sustituir. Dadas las condiciones de mercado más débiles y las previsiones mixtas, el mercado podría justificar un reajuste en la valoración de la empresa. Además, el Retorno sobre el Capital Invertido (ROIC) ha disminuido, mientras que el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) sigue en aumento, lo que sugiere una presión potencial sobre la rentabilidad. Un mayor gasto en CAPEX podría afectar aún más los márgenes en los próximos trimestres. El mayor riesgo sigue siendo la débil demanda de los consumidores, y datos económicos más débiles en EE. UU. podrían afectar negativamente a la empresa si esta tendencia continúa. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

