Wolfspeed en la etapa final de la negociación de un contrato significativo 📈

Wolfspeed (WOLF.US) est谩 subiendo m谩s del 22% hoy tras la noticia de la posible finalizaci贸n cercana del proceso de negociaci贸n con respecto a un importante contrato para suministrar obleas semiconductoras de 200 mm. Para la empresa, este es el movimiento de precios al alza m谩s fuerte desde principios de este a帽o. Wolfspeed es una empresa de tecnolog铆a que suministra materiales e intermedios reelaborados para la producci贸n de chips avanzados. Ofrece materiales de carburo de silicio y nitruro de galio, incluidas obleas de carburo de silicio desnudo, obleas epitaxiales y capas epitaxiales de nitruro de galio sobre obleas de carburo de silicio para la fabricaci贸n de productos optoelectr贸nicos de RF, entre otros. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Bloomberg informa que la empresa est谩 en camino de finalizar las negociaciones de un gran contrato para suministrar obleas semiconductoras de 200 mm. Desde la perspectiva de las finanzas de la empresa, el gran contrato podr铆a ser un elemento muy importante para romper la ca铆da del rendimiento observada en los informes de la empresa desde el primer trimestre del a帽o fiscal 2022/23. Durante los 煤ltimos 2 a帽os, el crecimiento medio anual de los ingresos de la empresa ha sido de solo el 4% y, despu茅s de un per铆odo din谩mico de crecimiento de los ingresos en 2020-22, las ventas de la empresa se han estancado. Al mismo tiempo, la empresa ha ido aumentando significativamente los gastos de capital desde finales del ejercicio 2022/23, lo que, dados los problemas con la generaci贸n de beneficios (la empresa acab贸 el trimestre con un beneficio neto solo una vez durante este periodo), pone en tela de juicio la capacidad de la empresa para seguir expandi茅ndose. Adem谩s, Wolfspeed ha ido aumentando dr谩sticamente su deuda, lo que, en un entorno de tipos de inter茅s todav铆a elevados, ejerce una fuerte presi贸n sobre el lado de los costes financieros de la empresa. Desde el 1T22/23, los gastos financieros de la empresa han aumentado de -4,8 millones de d贸lares a -60,8 millones de d贸lares, y el resultado de las actividades de financiaci贸n ha ca铆do de -0,5 millones de d贸lares a -34,7 millones de d贸lares durante el periodo. Wolfspeed (1D) Desde mediados de 2022, la compa帽铆a ha estado en una fuerte tendencia bajista y, desde julio de este a帽o, el ritmo de descuento del activo se ha acelerado a煤n m谩s. Desde el 10 de septiembre, la tendencia bajista se ha estabilizado y podemos ver una posible formaci贸n de doble fondo en el gr谩fico (aunque no est谩 claramente delineada). Al mismo tiempo, la ruptura de hoy ha fortalecido la salida de la acci贸n m谩s all谩 del l铆mite superior de la tendencia bajista y, por lo tanto, puede indicar el frenado de la presi贸n de la oferta sobre los activos de la compa帽铆a. Si el crecimiento contin煤a, el rango de la ruptura podr铆a alcanzar los $ 14,42. Importante desde la perspectiva de la continuaci贸n del crecimiento ser谩 el comportamiento del precio en relaci贸n con la media m贸vil exponencial de 50 sesiones, en la que las cotizaciones se han detenido actualmente. . Precio de las acciones de Wolfspeed. Fuente: xStation 聽

