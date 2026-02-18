Leer más
12:35 · 18 de febrero de 2026

WTI sube más de 3%

Conclusiones clave
  • El petróleo WTI sube más de 3% hasta los 64 dólares por barril ante el aumento de tensiones entre Irán y Estados Unidos y el despliegue acelerado de fuerzas militares en Oriente Medio. El mercado comienza a descartar un acuerdo diplomático y vuelve a incorporar una prima de riesgo geopolítico en el precio del crudo, reactivando la volatilidad en el sector energético.

El WTI recupera con fuerza el terreno perdido en la sesión anterior y avanza más de 3%, llevando el precio del barril hasta los 64 dólares. El movimiento responde al deterioro de la confianza del mercado en un supuesto acuerdo entre Irán y Estados Unidos, mientras crece la percepción de un posible escenario militar.

Según diversos reportes de analistas y medios. entre ellos periodistas de Axios, un conflicto con Irán no solo estaría más cerca de lo que muchos anticipan, sino que además podría ser más prolongado y de mayor escala de lo que se asumía inicialmente.

En las últimas decenas de horas, se han trasladado a la región más de 50 aviones de combate y varias decenas de aeronaves de transporte adicionales, reforzando significativamente la presencia militar estadounidense.

De hecho, Oriente Medio no experimentaba un incremento tan rápido y masivo de presencia militar de EE.UU. desde la Segunda Guerra del Golfo.

Este contexto está reintroduciendo con rapidez la llamada “prima geopolítica” en la valoración del crudo. Los operadores comienzan a cubrir posiciones ante el riesgo de interrupciones en el suministro, lo que impulsa al alza los futuros del petróleo WTI.

OIL.WTI (H4)

 

Fuente: xStation5

