ÚLTIMA HORA: La producción industrial de EE.UU. supera las expectativas

La actividad industrial en Estados Unidos mostró mayor fortaleza de la anticipada, reforzando la percepción de resiliencia en el sector productivo.

Producción industrial intermensual en EE. UU.: 0,7 % (pronóstico: 0,4 %, anterior: 0,4 %)

Producción manufacturera intermensual en EE. UU.: 0,6 % (pronóstico: 0,4 %, anterior: 0,2 %)

Utilización de la capacidad en EE. UU.: 76,2 % (pronóstico: 76,5 %, anterior: 76,3 %)