ÚLTIMA HORA: La producción industrial de EE.UU. supera las expectativas

- La producción industrial de EE.UU. sorprendió al alza en enero, con un crecimiento mensual superior al previsto tanto en el dato general como en manufactura. Sin embargo, la utilización de capacidad quedó ligeramente por debajo de las expectativas, lo que sugiere que aún existe margen ocioso en el sector.
- La producción industrial de EE.UU. sorprendió al alza en enero, con un crecimiento mensual superior al previsto tanto en el dato general como en manufactura. Sin embargo, la utilización de capacidad quedó ligeramente por debajo de las expectativas, lo que sugiere que aún existe margen ocioso en el sector.
La actividad industrial en Estados Unidos mostró mayor fortaleza de la anticipada, reforzando la percepción de resiliencia en el sector productivo.
Producción industrial intermensual en EE. UU.: 0,7 % (pronóstico: 0,4 %, anterior: 0,4 %)
- Producción manufacturera intermensual en EE. UU.: 0,6 % (pronóstico: 0,4 %, anterior: 0,2 %)
Utilización de la capacidad en EE. UU.: 76,2 % (pronóstico: 76,5 %, anterior: 76,3 %)
Resumen diario: tecnología impulsa Wall Street mientras Teherán busca distensión
IBM se desploma más de 13% tras irrupción de IA para COBOL de Anthropic
PayPal rebota hasta 9% tras rumores de adquisición
Dólar Hoy Colombia: peso sube a $3.723 tras datos de confianza en EE. UU.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "