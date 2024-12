¿Zepbound de Eli Lilly mejor que Wegovy de Novo Nordisk❓ 🇺🇸 La compañía publica nuevos resultados 💡

Eli Lilly & Co. (LLY.US) anunció que su medicamento para la pérdida de peso llamado Zepbound superó al competidor Wegovy de Novo Nordisk A/S (NOVOB.DK) en el primer estudio comparativo entre los dos medicamentos. En el estudio patrocinado por Lilly, las personas tratadas con Zepbound perdieron un promedio del 20% de su peso corporal en 72 semanas, mientras que los que recibieron Wegovy perdieron un 14%. Los resultados confirman estudios previos de ambos medicamentos, que indicaban un efecto más fuerte de Zepbound. Los resultados completos se publicarán el próximo año, según indicó Eli Lilly. El documento oficial del estudio se puede encontrar aquí. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Inmediatamente después del anuncio, las acciones de Novo Nordisk cayeron un 0,7%, mientras que las acciones de Eli Lilly subieron cerca del 2% antes de que comenzara la sesión. Las acciones de LLY suben antes de la apertura de la sesión en Wall Street. Fuente: Yahoo Finance Mientras tanto, las acciones de Novo Nordisk están rebotando en la zona de resistencia establecida por la EMA de 50 días (curva azul) y pierden casi un 1,2 % hoy. Fuente: xStation

