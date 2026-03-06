En esta guía explicamos cómo funciona cada una, con ejemplos históricos concretos y un proceso paso a paso para construir tu propia estrategia de cobertura.

Cubrir una cartera ante el riesgo geopolítico no significa adivinar la próxima crisis. Significa construir una estructura que resista mejor cuando el entorno se vuelve hostil: activos refugio como el oro, diversificación geográfica, renta fija soberana, coberturas con derivados y sectores defensivos son las principales herramientas disponibles.

Los eventos geopolíticos — guerras, sanciones, tensiones comerciales, crisis diplomáticas — pueden generar movimientos bruscos en los mercados financieros en cuestión de horas. La invasión rusa de Ucrania en 2022 disparó el precio de las materias primas y redibujó el mapa energético global. El conflicto de 2020 por el COVID-19 hundió bolsas en semanas. Y en cada uno de esos episodios, los inversores que tenían una estrategia de cobertura definida sufrieron menos y aprovecharon mejor las oportunidades que aparecieron en medio del caos.

La geopolítica ha regresado al centro del tablero. El mundo está más fragmentado, más nervioso y, sobre todo, bastante menos previsible que hace unos años. Y eso acaba filtrándose a los mercados de una forma casi inmediata: guerras comerciales, conflictos armados, sanciones, cambios de poder y tensiones diplomáticas que meten presión, alteran expectativas y disparan la volatilidad. Para el inversor, estos episodios suelen venir acompañados de incertidumbre, miedo y movimientos bruscos. Pero quedarse solo con esa lectura sería ver solo media foto. También son momentos que obligan a parar, revisar la estrategia y preguntarse si la cartera está realmente preparada para soportar un entorno más hostil. En esta guía vamos a ver cómo proteger un portafolio ante eventos geopolíticos, tirando de experiencia histórica, ejemplos concretos y consejos prácticos que pueden servir tanto al que está empezando como al que ya lleva años en mercado.

Por qué la geopolítica influye en tu cartera

Los shocks geopolíticos provocan oscilaciones intensas inmediatas y transformaciones económicas duraderas. La invasión rusa de Ucrania reajustó el sector energético y disparó los precios de las materias primas. El Brexit reconfiguró los servicios financieros europeos. Los aranceles entre EE. UU. y China alteraron las cadenas de suministro. Estos eventos generan fugas de capital, cambios en los costes de financiación y modificaciones en la inversión corporativa. Ante esta realidad, los inversores deben prepararse para un entorno de volatilidad recurrente y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades que surgen.

Principios básicos de la cobertura

Más allá del modelo 60/40: cómo diversificar de verdad

El modelo tradicional 60% renta variable / 40% renta fija parte de una correlación histórica que los eventos geopolíticos pueden

romper: cuando las acciones caen por una crisis, los bonos no siempre suben. La inflación que siguió a la invasión de Ucrania en 2022 demostró que ambas clases de activos pueden caer a la vez.

Ampliar la diversificación más allá del 60/40 implica incorporar activos reales (oro, materias primas, inmobiliario), exposición geográfica a múltiples regiones y una reserva de liquidez que permita actuar cuando el mercado abre oportunidades.

Activos refugio: oro y bitcoin

El oro es el refugio por excelencia. A lo largo de la historia, su valor ha aumentado en momentos de tensión política, inflación y desconfianza en las monedas fiduciarias.

El bitcoin es más volátil, pero se está consolidando como activo escaso digital. Algunos inversores lo consideran un sustituto o complemento del oro. Quienes opten por esta vía deben ser conscientes de la volatilidad extrema de las criptomonedas y limitar su peso en la cartera.

Diversificación geográfica como escudo

Invertir en múltiples países y regiones reduce la exposición concentrada a eventos geopolíticos específicos. Aunque los conflictos pueden ser globales, su impacto varía según la región. La diversificación geográfica permite compensar las caídas en una zona con rendimientos en otra. Los mercados emergentes, como India, ofrecen oportunidades estructurales de crecimiento y cuentan con factores macroeconómicos favorables. Existen ETFs temáticos que facilitan la inversión en estos países.

Mantener la disciplina

Cuando estalla un evento geopolítico serio, lo más peligroso muchas veces no es el mercado, sino la reacción del propio inversor. El miedo, la urgencia y esa sensación de que hay que hacer algo ya suelen empujar a decisiones poco acertadas: vender tarde, cubrirse mal o desmontar una estrategia que tenía sentido solo porque el ruido aprieta. Sin embargo, quienes consiguen mantener la cabeza fría y respetar su plan suelen llegar más lejos en el largo plazo. El viejo principio de que importa más el tiempo dentro del mercado que intentar adivinar cada giro cobra todavía más valor cuando el pánico se adueña de las pantallas. Por eso, volver al plan, revisar objetivos y recordar el horizonte temporal no es un gesto pasivo, sino una forma bastante inteligente de evitar errores que luego salen caros.

Herramientas de cobertura: qué usar y cuándo

Bonos soberanos de alta calidad

En épocas de tensión, los bonos del Tesoro estadounidense y los bunds alemanes se consideran refugios seguros. El capital global tiende a fluir hacia ellos porque están respaldados por economías estables con baja probabilidad de impago. Su rendimiento suele bajar (los precios suben) cuando el mercado se asusta. Por ello, mantener una proporción de renta fija soberana de alta calidad puede amortiguar caídas de la renta variable. Durante la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020, los bonos del Tesoro de EE. UU. sirvieron de contrapeso ante el desplome de las acciones.

Divisas refugio y depósitos en efectivo

El dólar estadounidense y el franco suizo tienden a apreciarse cuando se incrementa la aversión al riesgo. Mantener una parte de la cartera en divisas refugio ofrece protección frente a la depreciación de otras monedas. Es importante no concentrar todo el riesgo en una sola moneda: si bien el dólar se fortalece en crisis, políticas monetarias expansivas o situaciones de endeudamiento pueden debilitarlo. El yen también se considera refugio, pero su apreciación puede ser limitada si Japón está directamente afectado por el conflicto.

En momentos de incertidumbre conviene aumentar la liquidez. Tener un porcentaje de la cartera en efectivo permite aprovechar oportunidades de compra cuando los mercados caen y evita verse obligado a vender activos con pérdidas para obtener liquidez. No obstante, un exceso de efectivo durante largos periodos erosiona poder adquisitivo a causa de la inflación.

Cobertura con derivados: opciones, futuros y CFDs

Los inversores más sofisticados utilizan opciones, futuros y ETFs inversos para protegerse. Por ejemplo:

Opciones put sobre índices bursátiles (como el S&P 500 o el EuroStoxx 50) permiten beneficiarse de caídas. Si se produce un desplome, las ganancias de la opción compensan las pérdidas en la cartera.

(como el S&P 500 o el EuroStoxx 50) permiten beneficiarse de caídas. Si se produce un desplome, las ganancias de la opción compensan las pérdidas en la cartera. Futuros sobre volatilidad (VIX) aumentan de valor cuando la volatilidad implícita sube. Comprar futuros o ETFs ligados al VIX puede servir de cobertura en eventos inesperados, aunque estos instrumentos son complejos y caros si se mantienen largo tiempo.

(VIX) aumentan de valor cuando la volatilidad implícita sube. Comprar futuros o ETFs ligados al VIX puede servir de cobertura en eventos inesperados, aunque estos instrumentos son complejos y caros si se mantienen largo tiempo. ETFs inversos y apalancados ofrecen exposición inversa a un índice, multiplicando su caída. Deben usarse con cautela porque pueden sufrir importantes desviaciones si se mantienen más de un día.

ofrecen exposición inversa a un índice, multiplicando su caída. Deben usarse con cautela porque pueden sufrir importantes desviaciones si se mantienen más de un día. CFDs ofrecen la posibilidad de vender directamente un derivado de una acción, índice, etc para poder obtener ganancias con las caídas de estos activos.

Ejemplo práctico: En la guerra del Golfo de 1990, los operadores que compraron opciones put sobre el índice S&P 500 unas semanas antes de los ataques obtuvieron ganancias significativas cuando el mercado cayó más de un 10 %. De manera similar, inversores que poseían futuros de petróleo como cobertura para sus carteras de renta variable evitaron pérdidas porque la subida del crudo compensó la caída de los índices.

Fondos de baja volatilidad y alternativos

Los fondos de inversión que priorizan la reducción de la volatilidad pueden servir de refugio. Este tipo de estrategias utilizan algoritmos para seleccionar acciones de alta calidad, baja beta y flujos de caja estables. Otros fondos adoptan posiciones «long/short», buscando oportunidades de arbitraje.

Inmobiliario local

Reducir la exposición a sectores con ingresos globales y aumentar el peso de compañías cuyo negocio depende del ámbito local es otra táctica. Durante el periodo 2025-2026, diversos gestores optaron por invertir en real estate europeo, cuyos ingresos se generan en un 90 % dentro de la propia región. Este sector ofrece cierta protección frente a riesgos arancelarios y geopolíticos y cotiza con descuentos de alrededor del 27 % respecto al valor neto de los activos. Además, en entornos de tipos de interés moderados e inflación contenida, el inmobiliario puede recuperarse, ofreciendo ingresos por alquiler y revalorización de los activos.

Coberturas sectoriales

Al igual que los inversores se vuelcan en energía y defensa durante un conflicto, incorporar una exposición táctica a estos sectores puede actuar como cobertura. El sector energético tiende a subir cuando la oferta de petróleo y gas se ve amenazada. El sector defensa se revaloriza ante el aumento del gasto militar. Una exposición moderada a través de ETFs sectoriales puede compensar pérdidas en otros sectores más cíclicos. Sin embargo, no debe concentrarse en exceso la cartera en estas industrias, ya que su evolución está muy ligada a la duración y la intensidad del conflicto.

Lecciones de la historia: coberturas que funcionaron

Invasión de Kuwait (1990)

Tras la invasión iraquí de Kuwait, el petróleo se disparó y las bolsas de todo el mundo acusaron el golpe casi de inmediato. En ese contexto, quienes tenían parte de su dinero en empresas energéticas, oro o bonos del Tesoro lograron capear bastante mejor el temporal. Una cartera clásica 60/40 llegó a dejarse alrededor de un 4 % en apenas un mes, mientras que otra con un 10 % en oro y otro 10 % en energía apenas se movió a la baja. Y, como suele ocurrir en episodios así, las opciones put sobre el S&P 500 dieron un resultado especialmente potente, con ganancias de dos dígitos para quienes llevaban esa cobertura puesta.

Guerra en Ucrania (2022)

La invasión rusa provocó sanciones internacionales, interrupciones en el suministro de gas a Europa y repuntes en el precio del trigo. Quienes habían diversificado hacia empresas de energía, productores de fertilizantes y materias primas lograron compensar las fuertes caídas en tecnología. Además, el dólar se apreció significativamente, beneficiando a los inversores con posiciones en la divisa estadounidense. Los bonos del Tesoro de EE. UU. se revalorizaron en la fase inicial del conflicto, aunque luego retrocedieron cuando la inflación obligó a la Reserva Federal a subir tipos.

Pandemia de COVID‑19 (2020)

A pesar de no ser un conflicto bélico, la pandemia global demostró la necesidad de una cobertura adecuada. Las carteras con elevada liquidez, inversiones en tecnología y exposición a compañías de bienes de consumo básico (sector defensivo) resistieron mejor. Los inversores que tenían posiciones en VIX o ETFs inversos pudieron neutralizar parte de las pérdidas. Tras la caída, aquellos con reservas de efectivo aprovecharon los precios bajos para adquirir acciones tecnológicas que luego lideraron la recuperación.

El conflicto actual y su impacto

En marzo de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva contra Irán. Las bolsas europeas cayeron en el EuroStoxx 600, mientras que el sector energético subió. El miedo a que Irán cierre el Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, disparó el precio del crudo y revalorizó a empresas como Equinor y Repsol. Paralelamente, compañías de defensa como BAE Systems y Leonardo registraron subidas de entre un 3% y un 5%.

La escalada generó una rápida entrada de capital en activos refugio. El oro repuntó, el franco suizo se apreció y los bonos del Tesoro subieron. Para quienes tenían una cartera diversificada, estos movimientos compensaron parcialmente las pérdidas en renta variable europea. Inversores que habían establecido coberturas con opciones put sobre el EuroStoxx 50 o comprado ETFs de energía y defensa redujeron la volatilidad. Sin embargo, la incertidumbre sobre la duración del conflicto sigue siendo alta; por tanto, conviene no sobreexponerse y mantener liquidez para responder a nuevas noticias.

Cómo construir tu estrategia de cobertura paso a paso

Evalúa tu tolerancia al riesgo. Antes de planear la cobertura, define cuánto drawdown (caída máxima) estás dispuesto a asumir. Esto determinará la proporción de activos refugio y de cobertura en tu cartera. Revisa la asignación de activos. Considera si necesitas ajustar el peso de renta variable, renta fija, efectivo y activos reales. Diversifica más allá del 60/40 e incorpora oro y commodities. Selecciona las herramientas adecuadas. Si tus conocimientos son básicos, opta por ETFs de bonos gubernamentales, oro y sectores defensivos. Si tienes experiencia, explora opciones put y futuros de volatilidad. Planifica la liquidez. Mantén un porcentaje de tu cartera en efectivo para aprovechar oportunidades y cubrir posibles necesidades. Evita vender activos en pérdidas por falta de liquidez. Evalúa la cobertura periódicamente. Ajusta tu estrategia a medida que evolucionen el conflicto y los mercados. Las coberturas deben ser dinámicas: si los riesgos se reducen, puede convenir deshacer posiciones defensivas para no perder rendimiento. Controla la diversificación geográfica. Distribuye las inversiones entre diferentes regiones para mitigar el impacto de un conflicto localizado. Mantén la calma y la disciplina. Evita decisiones impulsivas. Recuerda que la volatilidad puede generar oportunidades y que, a largo plazo, las carteras bien diversificadas suelen recuperarse.

Riesgos y advertencias

Exceso de cobertura. Invertir demasiado en instrumentos de protección puede reducir considerablemente el rendimiento de la cartera en entornos normales. Las opciones put y los ETFs inversos tienen costes (primas y comisiones) que merman la rentabilidad si la crisis no se materializa.

Invertir demasiado en instrumentos de protección puede reducir considerablemente el rendimiento de la cartera en entornos normales. Las opciones put y los ETFs inversos tienen costes (primas y comisiones) que merman la rentabilidad si la crisis no se materializa. Riesgo de contraparte. Al utilizar derivados, asegúrate de la solvencia de la entidad con la que operas. El colapso de Lehman Brothers en 2008 dejó a muchos inversores con contratos de cobertura sin valor.

Al utilizar derivados, asegúrate de la solvencia de la entidad con la que operas. El colapso de Lehman Brothers en 2008 dejó a muchos inversores con contratos de cobertura sin valor. Volatilidad de activos alternativos. El bitcoin y otras criptomonedas son extremadamente volátiles; su uso como cobertura debe limitarse a un porcentaje reducido de la cartera.

El bitcoin y otras criptomonedas son extremadamente volátiles; su uso como cobertura debe limitarse a un porcentaje reducido de la cartera. Eventos imprevisibles. Algunas crisis se desarrollan de forma diferente a lo esperado. Diversificar y mantener flexibilidad es esencial.

Conclusión

Cubrir una cartera frente a eventos geopolíticos es, en el fondo, un ejercicio de equilibrio entre protegerse y no quedarse fuera del juego. No se trata de adivinar la próxima crisis, sino de construir una estructura que pueda resistir mejor cuando el mundo se pone nervioso. Una asignación bien diversificada, algo de exposición a activos reales, un uso sensato de derivados y una diversificación geográfica razonable pueden marcar una diferencia enorme cuando llegan las sacudidas. Y además no solo ayudan a limitar daños, también permiten estar en posición de aprovechar oportunidades que suelen aparecer justo cuando la mayoría entra en pánico.

El contexto actual, con Oriente Medio volviendo a presionar al alza a la energía y al sector defensa, recuerda una vez más que el riesgo geopolítico no es una rareza pasajera, sino una constante del mercado. Por eso, tener una estrategia de cobertura clara, estructurada y aplicada con disciplina no es paranoia; es simplemente gestionar el dinero con cabeza.