Una mirada al mundo de las criptomonedas y el bitcoin

Descomponiendo el Bitcoin Fundado por la figura de Satoshi Nakamoto, el Bitcoin es una divisa digital que ha sido creada en 2009 como el primer medio de pago virtual de este tipo. Debido a algunas de sus características clave, es una de las mayores innovaciones tecnológicas de los últimos años. Seguridad La información sobre las transacciones realizadas con Bitcoin está cifrada y utiliza una tecnología

llamada “blockchain”. Blockchain es una especie de libro contable, público y compartido, en el que se

basa toda la red. La integridad del blockchain se hace cumplir por el cifrado, y la continua verificación

es prácticamente inquebrantable en este momento. Velocidad

Los pagos con bitcoins son realizados de forma online. Debido a que las transferencias de fondos

tienen lugar sin intermediarios, los pagos son procesados de forma mucho más rápida. Como

Nakamoto señalaba en sus apuntes, “lo que se necesita es un sistema de pago electrónico que esté

basado en pruebas criptográficas en lugar de basado en confianza, y que permita que dos partes

interesadas en realizar una transacción, puedan hacerla directamente entre ellas en lugar de tener la

necesidad de confiar con una tercera parte que haga la función de intermediario. Disponibilidad

Las transferencias con Bitcoin no están limitadas a unos determinados días de la semana o

condicionadas por un calendario de vacaciones sino que es posible realizar pagos 24 horas al día

durante 7 días a la semana. Además, las transacciones se aprueban prácticamente cada 10 minutos. Bajos Costes

En este momento, el Bitcoin está considerado por muchos usuarios como uno de los métodos más

baratos que existen para transferir dinero, especialmente para grandes cantidades. Esto es así debido

a la ausencia de un banco intermediario. Anonimato

La creación de cuentas de Bitcoin no tiene ninguna especificación formal y las cuentas son anónimas.

Esto hace que las transferencias de capital sean totalmente seguras y muy difíciles de rastrear. Lo

único que un usuario tiene de una cuenta es un código con 54 caracteres y una contraseña. Descentralización

El Bitcoin no está respaldado por ningún gobierno ni banco central, lo que significa que no está

regulado por ninguna política monetaria ni se encuentra físicamente en ningún lugar. De hecho, la

información del balance de una cuenta de Bitcoin está almacenada por todo el planeta. Esto lo hace

más seguro en comparación con los bancos tradicionales, ya que estos tienen un sistema de datos

centralizado. Menor ritmo de creación de Bitcoins

Según los expertos, 21 millones de Bitcoins habrán sido creados para el año 2140. Teniendo en

cuenta que 16 millones y medio ya están en circulación, esto significa que el ritmo con el que los

Bitcoins entrarán al mercado será ostensiblemente menor en las próximas décadas

Estos factores han influido en la popularidad del Bitcoin, lo que ha derivado en incrementos

importantes de su valor de mercado.

