¿Qué es el Ripple XRP?

Tiempo de lectura: 1 minute(s)

Lo que debes saber sobre Ripple (XRP): una criptomoneda descentralizada que permite emitir y transferir deuda como letras de cambio

La criptomoneda Ripple o XRP (XRP/USD) como se denomina su unidad tiene bastantes semejanzas con Bitcoin ya que cada servidor actúa como un banco descentralizado. Ripple trabaja también con emisiones de deuda que pueden ser más adelante intercambiadas como letras de cambio.

Características :



- La validación de las transacciones es inmediata, reduciendo el tiempo de cada operación.

- Sus costes de transacción son realmente bajos.

- Tiene una mayor flexibilidad frente a otras criptomonedas para los pagos internacionales. ¿Cómo invertir en Ripple (XRP/USD)? La inversión es similar a la del mercado Forex o de divisas. Es decir, en una posición de compra (buy) de Ripple (XRP/USD) (posición larga) estás comprando Ripple frente a dólares estadounidenses (vendiendo dólares). En este caso se espera que el Ripple se fortalezca frente al dólar. Si en cambio realizas una venta (sell) de Ripple (XRP/USD) (posición corta) estarás vendiendo Ripple frente a dólares estadounidenses, esperando que el Ripple pierda valor frente al dólar.

Compartir

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados."