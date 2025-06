¿Qué es el Dashcoin DHS?

Lo que debes saber sobre Dashcoin: una criptodivisa de código abierto con mayor privacidad para los usuarios

El Dashcoin (DHS/USD) es una criptodivisa que pese a tener al igual que el Litecoin el código abierto para que todo el mundo pueda programar, presenta una mayor privacidad para los usuarios.



No ha de confundirse con otras divisas como el Darkcoin, que emplea un código menos común y requiere equipos y conocimientos informáticos más potentes.

Características :



- Mayor anonimato en las transacciones

- El algoritmo de seguridad es más potente que el de otras criptodivisas

- Se la conoce como la criptomoneda “anónima”. ¿Cómo invertir en Dashcoin (DHS/USD)? La inversión es similar a la del mercado Forex o de divisas. Es decir, en una posición de compra (buy) de Dashcoin (DHS/USD) (posición larga) estás comprando Dashcoin frente a dólares estadounidenses (vendiendo dólares). En este caso se espera que el Dashcoin se fortalezca frente al dólar. Si en cambio realizas una venta (sell) de Dashcoin (DHS/USD) (posición corta) estarás vendiendo Dashcoin frente a dólares estadounidenses, esperando que el Dashcoin pierda valor frente al dólar.

