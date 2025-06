¿Qué es el Ethereum?

Tiempo de lectura: 1 minute(s)

Lo que debes saber sobre Ethereum: una plataforma descentralizada para crear aplicaciones bajo reglas seguras, financiada con su propia criptomoneda, Ether.

El Ethereum (ETH/USD) es una plataforma de programación, un lenguaje de programación, un protocolo y una moneda (Ether) creada para financiar el proyecto. Su creador, Vitalik Buterin utiliza esta tecnología con el fin de descentralizar programas y aplicaciones informáticas, para ser accesibles a todo el mundo.



La idea es que cualquier persona pueda subir o programar en Ethereum, pero todo ello bajo estrictas reglas.

Características :



- A diferencia del Bitcoin, no existe un número fijo de monedas (Ether).

- Actualmente existen cinco compañías que controlan el 85% de la producción de esta criptomoneda.

- En 2016 se estima que las monedas en circulación ascienden al menos a 79 millones. ¿Cómo invertir en Ethereum (ETH/USD)? La inversión es similar a la del mercado Forex o de divisas. Es decir, en una posición de compra (buy) de Ethereum ETH/USD (posición larga) estás comprando Ethereum frente a dólares estadounidenses (vendiendo dólares). En este caso se espera que el Ethereum se fortalezca frente al dólar. Si en cambio realizas una venta (sell) de Ethereum ETH/USD (posición corta) estarás vendiendo Ethereum frente a dólares estadounidenses, esperando que el Ethereum pierda valor frente al dólar.

Compartir

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados."