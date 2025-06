¿Qué es el Bitcoin BTC?

Tiempo de lectura: 1 minute(s)

Lo que debes saber sobre la primera criptomoneda descentralizada: origen, uso y seguridad del Bitcoin

El Bitcoin (BTC/USD) es una criptomoneda o moneda virtual creada en 2009. Destaca por ser la primera criptomoneda que se creó y por ser un medio de pago descentralizado, es decir, no está respaldado por ningún organismo internacional ni gobierno y su confianza no recae sobre un único emisor central.



Se utiliza como medio de pago para transacciones entre individuos y empresas por todo el mundo y puede ser convertido a otras divisas. Los Bitcoins cuentan con un importante sistema criptográfico que hace prácticamente imposible su falsificación.

Características :



- El Bitcoin no usa intermediarios, las transacciones son directas entre las dos partes y verificadas mediante una firma digital.

- No es necesario revelar la identidad de quien realiza la transacción, preservando la privacidad.

- Tiene un sistema descentralizado, no está controlado por ningún estado, banco o institución internacional. ¿Cómo invertir en Bitcoin? La inversión es similar a la del mercado Forex o de divisas. Es decir, en una posición de compra (buy) de BTC/USD (posición larga) estás comprando Bitcoin frente a dólares estadounidenses (vendiendo dólares). En este caso se espera que el Bitcoin se fortalezca frente al dólar. Si en cambio realizas una venta (sell) de BTC/USD (posición corta) estarás vendiendo Bitcoin frente a dólares estadounidenses, esperando que el Bitcoin pierda valor frente al dólar.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados."