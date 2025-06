¿Qué es el Litecoin LTC?

Tiempo de lectura: 1 minute(s)

Conozca más sobre el Litecoin LTC

El Litecoin (LTC/USD) es una criptodivisa sustentada por con licencia MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), creada como reserva para el Bitcoin y que a diferencia de este emplea distintos algoritmos que la hacen complementaria. Junto al Bitcoin, es la criptodivisa más popular. Mientras que el Bitcoin resetea sus operaciones cada diez minutos, el Litecoin lo hace cada dos minutos y medio, lo que la hace más rápida.

Características :



- Todo el mundo puede programa en este tipo de divisas, ya que el código es abierto.

- El límite de unidades de Litecoin es de 84 millones frente a los 21 millones de Bitcoins.

- Se cree que es un par más interesante para trabajar por análisis técnico. ¿Cómo invertir en Litecoin (LTC/USD)? La inversión es similar a la del mercado Forex o de divisas. Es decir, en una posición de compra (buy) de Litecoin (LTC/USD) (posición larga) estás comprando Litecoin frente a dólares estadounidenses (vendiendo dólares). En este caso se espera que el Litecoin se fortalezca frente al dólar. Si en cambio realizas una venta (sell) de Litecoin (LTC/USD) (posición corta) estarás vendiendo Litecoin frente a dólares estadounidenses, esperando que el Litecoin pierda valor frente al dólar.

Compartir

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados."