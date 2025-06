¿Qué son las criptomonedas?

Tiempo de lectura: 1 minute(s)

Todo lo que debes saber sobre las criptomonedas: qué son, cómo funcionan y por qué su uso sigue creciendo en todo el mundo

¿Qué son las criptomonedas?



Las criptomonedas o criptodivisas son monedas virtuales que nacieron como un medio de intercambio digital. Desde su nacimiento su utilización se ha ido extendiendo, provocando la creación de innumerables tipos de las mismas y cada vez son más las empresas que aceptan pagos con este tipo de monedas. Las características y protocolos varían de unas a otras, aunque todas ellas tienen características similares a la primera criptodivisa que fue creada, el Bitcoin.

¿Cuáles son las características de las criptomonedas? La particularidad de este activo es que su pago es admitido por una gran cantidad de empresas y particulares por todo el mundo. Además, puesto que la titularidad se basa principalmente en nombres de usuarios, lo que permite una mayor privacidad. La gran parte de las criptomonedas existentes cuentan con un número específico de unidades, lo que impide generar de forma ficticia una mayor cantidad y reducir su valor.

El sistema de las criptomonedas lleva asociado unos algoritmos matemáticos que garantizan la seguridad en la trasferencias emitidas a través de dicho sistema.

¿De qué depende su precio? El valor real de las criptomonedas, además de la interacción básica de oferta y demanda, lo da la confianza sobre las mismas y de forma general, a mayor reconocimiento público y aceptación, mayor será su precio.

¿Cómo invertir en criptomonedas? La inversión es similar a la del mercado Forex o de divisas. Es decir, en una posición de compra (buy) de Bitcoin BTC/USD (posición larga) estás comprando Bitcoin frente a dólares estadounidenses (vendiendo dólares). En este caso se espera que el Bitcoin se fortalezca frente al dólar. Si en cambio realizas una venta (sell) de Bitcoin BTC/USD (posición corta) estarás vendiendo Bitcoin frente a dólares estadounidenses, esperando que el Bitcoin pierda valor frente al dólar.

Compartir

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados."