3 piețe de urmărit săptămâna viitoare (03.10.2025)

Închiderea guvernului SUA a devenit acum o realitate, deși istoria arată că astfel de evenimente rareori reprezintă un obstacol major pentru acțiunile americane. De data aceasta nu este diferit: indicii principali ai Wall Street continuă să câștige, atingând noi recorduri. Cu toate acestea, închiderea limitează fluxul de date economice, reducând vizibilitatea asupra stării economiei americane. Totuși, acest lucru nu înseamnă o lipsă de evenimente care să influențeze piața: sezonul raportărilor financiare începe treptat, iar miercurea viitoare publicarea ultimelor minute FOMC va atrage atenția investitorilor. În acest context, săptămâna viitoare se concentrează atenția asupra piețelor precum US100, GOLD și USDJPY. US100 Închiderea administrației federale nu a temperat apetitul investitorilor pentru acțiunile americane. Contractele futures Nasdaq 100 (US100) au depășit deja pragul de 25.000 de puncte, prelungind cea mai lungă serie de creșteri din iunie. Creșterile înregistrate de indici, în special în sectorul tehnologic, sunt alimentate de știrile continue despre colaborări în cadrul lanțului de aprovizionare al inteligenței artificiale. În mod deosebit, OpenAI a devenit cea mai valoroasă companie privată din lume, cu o valoare estimată la 500 de miliarde de dolari. Speculațiile privind o potențială ofertă publică inițială persistă, în timp ce tranzacționarea acțiunilor companiilor private este facilitată din ce în ce mai mult de tehnologia blockchain. În același timp, sezonul raportărilor financiare este în plină desfășurare. Deși PepsiCo nu poate fi numită o companie de tehnologie, aceasta este listată la Nasdaq, iar rezultatele sale vor da tonul la începutul sezonului. AUR Închiderea guvernului SUA, incertitudinea cu privire la viitoarea politică a Fed și tensiunile geopolitice accentuate sunt factorii cheie care stau la baza creșterii puternice a aurului. Metalul a câștigat deja aproape 50% în acest an, iar mulți analiști de piață sugerează că atingerea valorii de 4.000 de dolari pe uncie este doar o chestiune de timp. Pentru investitorii în aur, evenimentul principal al săptămânii viitoare va fi publicarea miercuri a procesului-verbal al FOMC. Vineri, atenția se va îndrepta și către datele privind încrederea consumatorilor americani publicate de Universitatea din Michigan. USDJPY Schimbările politice interne sunt rareori binevenite pe piețele valutare. Noul lider al Partidului Liberal Democrat din Japonia se confruntă cu sarcina dificilă de a revigora imaginea unui partid în dificultate, iar rezultatul alegerilor din cadrul partidului de la sfârșitul săptămânii trecute este deja vizibil pe piețele financiare. Recent, au apărut mai multe semnale că Banca Japoniei se pregătește să majoreze ratele dobânzilor, probabilitatea unei astfel de măsuri până la sfârșitul lunii octombrie fiind estimată în prezent la peste 50%. În săptămâna viitoare, printre datele importante de urmărit se numără cheltuielile de consum marți și inflația prețurilor de producție vineri. Miercurea viitoare, publicarea procesului-verbal al FOMC va fi, de asemenea, esențială, oferind indicii privind disponibilitatea oficialilor Fed de a efectua o nouă reducere a ratei dobânzii în SUA până la sfârșitul lunii.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."