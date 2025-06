3 piețe de urmărit săptămâna viitoare (27.06.2025)

Piețele financiare se îndreaptă către a doua jumătate a anului, după câteva luni foarte turbulente. În timp ce luna iunie a fost liniștită în ceea ce privește negocierile comerciale dintre SUA și alte economii globale, situația din Orientul Mijlociu s-a agravat complet. Odată cu încetarea focului între Israel și Iran, piața își va îndrepta acum atenția către negocierile comerciale, un nou sezon al raportărilor financiare și prețurile viitoarelor măsuri ale băncilor centrale. În acest context, săptămâna viitoare va merita să acordăm atenție piețelor precum EURUSD, GOLD și US100. EURUSD Săptămâna viitoare va fi bogată în date macroeconomice importante, inclusiv cifre de pe piața muncii din SUA. Din cauza sărbătorii Zilei Independenței din Statele Unite, vineri, toate piețele interne vor fi închise, iar publicarea datelor privind piața muncii va fi amânată pentru joi. Cu toate acestea, un eveniment foarte important atât pentru euro, cât și pentru dolar va fi Forumul Economic al BCE de la Sintra, unde vom asculta declarațiile unor personalități cheie, precum președintele Fed, Jerome Powell, și președinta BCE, Christine Lagarde. Este de remarcat faptul că perechea EURUSD a depășit nivelul de 1,1700, astfel încât discursurile bancherilor centrali cheie și datele privind piața muncii din SUA ar putea fi cruciale pentru continuarea sau inversarea tendinței. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil AUR Deschiderea situației geopolitice la nivel global a dus la o scădere semnificativă a prețurilor aurului în ultimele sesiuni. Aurul a scăzut la cele mai mici niveluri de la sfârșitul lunii mai, iar nici măcar un dolar slab nu a dus la o îmbunătățire a situației. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că indicii bursieri americani se află la niveluri istorice, astfel încât apariția riscurilor și o corecție pe piața de acțiuni ar putea duce din nou la o revigorare a pieței aurului. În contextul datelor macroeconomice, cifrele cheie vor fi indicii ISM din SUA care vor fi publicați marți și joi, urmați de datele privind piața muncii din SUA de joi. Dacă datele vor fi slabe, acest lucru ar putea duce la creșterea în continuare a așteptărilor privind reducerea ratelor dobânzilor în SUA. US100 Încetarea focului în Orientul Mijlociu și veștile pozitive privind negocierile comerciale dintre SUA și alte țări au dus indicii americani la noi maxime istorice. În absența unui risc imediat, piața se va concentra din nou asupra rezultatelor financiare ale companiilor americane. Deși primele zile ale lunii iulie nu vor aduce rapoarte financiare importante ale companiilor, piața va lua în calcul rapoartele viitoare ale giganților precum Apple, Alphabet, Amazon, Meta și Microsoft. Desigur, una dintre forțele motrice din spatele creșterilor recente a fost Nvidia, dar rezultatele sale nu vor fi cunoscute până la sfârșitul lunii august.

