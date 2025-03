Acţionarii Tesla, ca într-un carusel al volatilităţii

Primele luni ale anului 2025 au adus pentru acţionarii Tesla o perioadă de volatilitate extremă, comparabilă cu episoade rare din ultimii ani, potrivit unei analize realizate XTB. Fluctuaţiile ample în interiorul unor singure sesiuni de tranzacţionare au transformat investitorii într-un "miez" al volatilităţii, susţine Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România. Titlurile Tesla au crescut cu peste 66% între 6 noiembrie şi 17 decembrie 2024, pe fondul speranţelor că apropierea companiei de administraţia Donald Trump va aduce beneficii. Ulterior, între decembrie şi 25 martie, acţiunile au pierdut 40%, înregistrând chiar un declin de peste 50% înaintea unei reveniri recente. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil "Sentimentul pieţei faţă de Tesla s-a transformat radical. Entuziasmul iniţial, alimentat de victoria republicană şi de poziţia Tesla ca simbol al grupului de firme conduse de Musk, a fost înlocuit cu îngrijorări privind vânzările, concurenţa şi percepţia consumatorilor", explică Claudiu Cazacu. Potrivit acestuia, implicarea politică a lui Elon Musk a avut un impact pozitiv doar într-o primă etapă. Ulterior, implicarea intensă a CEO-ului în discursuri şi politici controversate a generat reacţii negative inclusiv asupra vânzărilor. În Europa, unde piaţa vehiculelor electrice a crescut cu peste 28% în primele luni ale anului, vânzările Tesla au scăzut cu 43%, iar cota sa de piaţă s-a înjumătăţit comparativ cu anul trecut. Retehnologizarea fabricii din Berlin a fost un factor, dar şi expunerea publică a lui Musk pare să fi influenţat percepţia consumatorilor, mai ales în rândul electoratului democrat din SUA. În acelaşi timp, compania se confruntă cu dificultăţi generate de vandalism. Peste 80 de cazuri de atacuri asupra automobilelor şi infrastructurii Tesla au fost raportate, iar preşedintele Trump a propus reîncadrarea acestor acte ca "terorism intern". FBI a creat o unitate specială pentru investigarea acestor incidente, potrivit aceleiaşi surse. Pe plan internaţional, Tesla pierde teren în faţa rivalilor. În Canada, autorităţile au îngheţat subvenţiile pentru vehiculele Tesla. În China, compania BYD a anunţat un nou sistem de încărcare rapidă a bateriilor în doar 5 minute, care ar putea transforma preferinţele cumpărătorilor. BYD a depăşit deja Tesla în 2024, cu vânzări de 107 miliarde dolari, faţă de 97,7 miliarde ale Tesla. În timp ce acţiunile BYD au crescut cu 38,7%, cele ale Tesla au scăzut cu 24,1%. "Acţiunile Tesla au încercat o revenire după anunţul preşedintelui Trump privind intenţia de a cumpăra un automobil Tesla. Ulterior însă, au alunecat din nou spre minime. Elon Musk a revitalizat însă planurile privind lansarea a 10 milioane de robotaxiuri şi producerea a 5.000 de roboţi umanoizi Optimus în 2025. Mesajele transmise au reaprins speranţele investitorilor, ducând la o revenire de peste 20% între 20 şi 25 martie", precizează Cazacu. Potrivit analizei XTB, investitorii de retail au jucat un rol important în revenirea acţiunilor, dar riscurile rămân. Compania se află într-o competiţie intensă, într-un climat politic tensionat şi într-o piaţă tot mai exigentă. Claudiu Cazacu concluzionează că pariul politic al lui Musk va continua să influenţeze performanţa companiei în anii următori.

