Acțiunea săptămânii - Coinbase (05.09.2024)

Acțiunile Coinbase se tranzacționează în prezent la 163 de dolari, în scădere cu peste 13% în această săptămână, reflectând volatilitatea continuă de pe piața criptomonedelor și incertitudinile de reglementare. Acest lucru vine după ce compania a raportat rezultatele din Q2 2024 și a fost implicată activ în cheltuielile politice înainte de alegerile americane din 2024. Principalele date financiare: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Venituri: 1 449,6 milioane de dolari în Q2 2024, în creștere cu 110,6% de la an la an și în scădere cu 11,5% de la trimestru la trimestru

Venit net: 36,2 milioane de dolari în Q2 2024, comparativ cu o pierdere de 1093,7 milioane de dolari în urmă cu un an

EBITDA ajustată: 70,3 milioane de dolari în Q2, comparativ cu o pierdere de 34,7 milioane de dolari în urmă cu un an Defalcarea câștigurilor trimestriale: Venituri din tranzacții: 780,9 milioane de dolari în Q2, în creștere cu 138% față de anul anterior, dar în scădere cu 27% față de trimestru

Venituri din abonamente și servicii: 599 milioane dolari în Q2, în creștere cu 79% față de anul precedent și cu 17% trimestrial

Volumul tranzacțiilor Bitcoin și Ethereum: 54% din total în Q2, în creștere de la 50% în Q1

Cheltuieli de exploatare: 1,25 miliarde de dolari în Q2, în scădere cu 4% trimestrial Metrici cheie de afaceri: Marja operațională: -5,2% în Q2 2024

Marja netă: 3,1% în QT2 2024

Venituri CAGR (1 an): -2.7%

Venit net CAGR (2 ani): -83.8%

Volumul total al tranzacțiilor: 226 miliarde de dolari în Q2, în scădere cu 28% față de Q1 Coinbase, o platformă lider în sectorul schimbului de criptomonede, navighează într-un peisaj complex de volatilitate a pieței, provocări de reglementare și angajament politic. Rezultatele din Q2 2024 ale companiei demonstrează rezistența acesteia în fața acestor provocări, cu o creștere semnificativă de la an la an atât a veniturilor, cât și a rentabilității. Modelul de afaceri al companiei evoluează, cu un accent tot mai mare pe veniturile din abonamente și servicii, care reprezintă în prezent 41% din veniturile totale. Această strategie de diversificare urmărește să reducă dependența de veniturile volatile din tranzacții și să creeze un flux de venituri mai stabil. Creșterea veniturilor din USDC stablecoin și a recompenselor blockchain a fost deosebit de puternică, indicând o adopție instituțională în creștere a criptomonedelor. Poziția financiară a Coinbase rămâne solidă, cu 7,2 miliarde de dolari în numerar și 589 milioane de dolari în USDC în bilanțul său, față de 4,2 miliarde de dolari în datorii. Această poziție netă de numerar oferă o protecție împotriva volatilității pieței și a potențialelor obstacole de reglementare. Implicarea activă a companiei în cheltuielile politice, contribuind cu 50 de milioane de dolari la alegerile americane din 2024, subliniază angajamentul său de a modela peisajul de reglementare pentru criptomonede. Această abordare proactivă urmărește să creeze un mediu mai favorabil pentru criptomonede, dar expune, de asemenea, societatea la riscuri politice și de reglementare potențiale. Interesul instituțional în creștere pentru criptomonede, evidențiat de lansarea ETF-urilor Bitcoin și de creșterea alocării de către instituțiile financiare tradiționale, prezintă un potențial de creștere semnificativ. Cu toate acestea, societatea trebuie să facă față controlului continuu din partea autorităților de reglementare, compresiei potențiale a comisioanelor din partea concurenței și volatilității inerente a piețelor cripto. Declarația directorului financiar Alesia Haas privind menținerea unor cheltuieli politice ridicate până la alegerile din SUA și ulterior evidențiază ambițiile globale ale companiei și importanța pe care o acordă clarității reglementărilor. Obținerea a șase trimestre consecutive de EBITDA ajustat pozitiv demonstrează angajamentul Coinbase față de profitabilitate în diferite condiții de piață, un factor-cheie în consolidarea încrederii investitorilor pe termen lung. În timp ce parametrii actuali de evaluare și recomandările analiștilor sugerează un potențial de creștere, investitorii trebuie să ia în considerare cu atenție riscurile de reglementare și volatilitatea pieței inerente sectorului criptomonedelor. Performanțele viitoare ale Coinbase vor depinde probabil de capacitatea sa de a face față acestor provocări, valorificând în același timp adoptarea tot mai frecventă a activelor digitale.

Evaluare: Am decis să ne bazăm ipotezele pe creșterea CAGR. Am presupus o creștere a veniturilor de 30% și o marjă operațională de 40% pentru cei 5 ani de previziuni. Decizia de a face previziuni detaliate pe 5 ani, mai degrabă decât pe 10 ani, a fost luată din cauza incertitudinii uriașe cu privire la durata ratelor de creștere robuste ale companiei. Alte ipoteze s-au bazat pe medii pe 5 ani. Deoarece valoarea finală tinde să reprezinte o parte semnificativă a evaluării DCF, în special în cazul unor perioade mai scurte de previziuni detaliate, am decis să adoptăm o abordare foarte conservatoare în acest caz. Pentru calcularea valorii finale am utilizat o creștere a veniturilor de 5%, precum și un WACC final de 12%, în scădere față de WACC de 13% utilizat pentru previziunile pe 5 ani, pentru a surprinde efectul maturizării activității AI. Un astfel de set de ipoteze ne oferă o valoare intrinsecă de 163,23 dolari pe acțiune, care este apropiată de valoarea de piață actuală a societății. Trebuie remarcat faptul că valoarea intrinsecă obținută prin metoda DCF este foarte sensibilă la ipotezele formulate. Mai jos sunt prezentate două matrici de sensibilitate - una pentru diferite seturi de ipoteze privind marja de exploatare și creșterea veniturilor, iar cealaltă pentru diferite seturi de ipoteze privind WACC terminal și creșterea veniturilor terminal. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Research Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Research În continuare, să aruncăm o privire la modul în care Coinbase se compară cu colegii săi. Am construit un grup similar format din 4 companii, al căror model de afaceri ar putea fi similar cu Coinbase: Block, Paypal, Affirm și Corpay. După cum se poate observa, Coinbase se situează peste media colegilor în aproape toate aspectele.

Am calculat media, mediana, precum și multiplii ponderați în funcție de capitalizare pentru grupul de referință. Ulterior au fost calculate trei evaluări diferite ale Coinbase pentru fiecare dintre acești multipli. După cum se poate vedea în tabelul de mai jos, marea majoritate a acestora sugerează că acțiunile Coinbase sunt supraevaluate la prețurile actuale. Recomandări: Coinbase are 31 de recomandări, 15 de „cumpărare” și cel mai mare preț de 400 USD, 12 de „păstrare” și 4 de „vânzare”, cu cel mai mic preț la 130 USD. Prețul mediu prognozat al acțiunilor pe 12 luni este de 246,65 USD, implicând un potențial de creștere de 51,1% față de prețul actual. Analiză tehnică: Prețul se apropie în prezent de minimul din august de 160,93 USD, cu următorul suport la retragerea Fibonacci de 78,6% a tendinței de creștere la 150,62 USD. Rezistența pentru tauri va fi la 179 USD și 187 USD. RSI se apropie de minimul de 30,9, care a furnizat un semnal pentru o revenire anul trecut. MACD oferă, de asemenea, un semnal de supravânzare, iar ADX arată, de asemenea, supraofertă.

