Acțiunea săptămânii – NVIDIA (21.11.2025)

Nvidia este de mult timp unul dintre cei mai importanți jucători din lumea inteligenței artificiale. Compania, care și-a început activitatea pe piața jocurilor, deține în prezent o parte semnificativă din infrastructura informatică globală care alimentează cele mai recente modele generative, precum și soluții utilizate în știință și industrie. Cipurile sale sunt utilizate în centrele de date, laboratoarele de cercetare și întreprinderile care construiesc sisteme avansate de inteligență artificială.

Ultimele rezultate financiare pentru al treilea trimestru al anului fiscal 2026 confirmă că cererea pentru acceleratoare de AI continuă să crească. Segmentul centrelor de date nu numai că și-a consolidat poziția de lider, dar a demonstrat și capacitatea Nvidia de a-și extinde operațiunile fără a compromite calitatea și performanța. Compania dezvoltă simultan ecosisteme tehnologice complete, inclusiv software, rețele și platforme care permit crearea și instruirea de modele complexe la scară largă.

Acest raport analizează cele mai recente date trimestriale, discută evoluțiile din fiecare domeniu cheie de activitate și evidențiază principalii factori care pot influența viitorul companiei. Înainte de a analiza situația în ansamblu, să începem cu cifrele financiare cheie pentru al treilea trimestru al anului fiscal 2026.

Rezultate remarcabile pentru Q3 2026

Nvidia și-a dovedit încă o dată rolul crucial în dezvoltarea IA, înregistrând venituri de 57 miliarde USD în trimestrul al treilea al anului 2026. Aceasta reprezintă o creștere de 22% față de trimestrul anterior și o creștere de 62% față de aceeași perioadă a anului trecut. O astfel de creștere nu se referă doar la amploare, ci demonstrează în mod clar dominanța Nvidia în transformarea digitală globală.

Marja brută rămâne foarte ridicată, la aproximativ 73,4%. În ciuda investițiilor masive în cercetare, dezvoltare și extindere operațională, compania transformă în mod eficient veniturile în profit. Cheltuielile operaționale, inclusiv cercetarea și dezvoltarea și administrarea, au totalizat 5,839 miliarde USD, în timp ce veniturile operaționale au atins 36 miliarde USD. Pe bază netă, Nvidia a generat aproape 32 miliarde USD, ceea ce se traduce într-un câștig pe acțiune de 1,30 USD. Acest rezultat a depășit așteptările analiștilor și demonstrează capacitatea companiei de a genera fluxuri de numerar puternice chiar și în contextul incertitudinii macroeconomice.

Principalul motor de creștere rămâne segmentul centrelor de date, cu venituri record de 51,2 miliarde USD. Acest lucru este determinat nu numai de creșterea cererii, ci și de arhitectura inovatoare a GPU-ului Blackwell, care combină performanța ridicată cu eficiența energetică, precum și de parteneriatele strategice cu jucători importanți din industriile cloud și AI. Acest lucru consolidează poziția Nvidia ca fundament al infrastructurii globale de AI. Segmentul jocurilor deține, de asemenea, o poziție puternică, generând venituri de 4,3 miliarde USD, reflectând un model de afaceri echilibrat, care combină inovația pentru consumatori cu activitatea centrelor de date.

Pentru trimestrul următor, Nvidia prognozează venituri de aproximativ 65 miliarde USD, menținând în același timp marje ridicate, demonstrând ambiția sa nu numai de a-și menține, ci și de a-și consolida poziția dominantă.

Succesul companiei nu se bazează doar pe rezultatele recente. Analiza ultimilor ani arată o performanță constantă peste așteptările pieței, atât în ceea ce privește veniturile, cât și câștigurile pe acțiune. Înainte de trimestrul al treilea al anului 2026, previziunile estimau venituri de aproximativ 55,2 miliarde USD și un câștig pe acțiune de 1,26 USD; rezultatele reale au depășit aceste estimări. Această consecvență reflectă creșterea stabilă și durabilă a companiei și capacitatea sa de a opera eficient într-un sector tehnologic în rapidă evoluție. Acest lucru consolidează încrederea investitorilor și subliniază rolul Nvidia ca unul dintre pilonii revoluției tehnologice globale.

Datele financiare trimestriale confirmă creșterea impresionantă a companiei. Veniturile au crescut în mod dinamic începând cu 2023, atingând niveluri record. Profiturile nete se apropie, de asemenea, de 32 miliarde USD. Marjele operaționale și nete stabile și ridicate indică un control eficient al costurilor și eficiență operațională.

EBITDA crește rapid, depășind 37 miliarde USD în trimestrul al treilea al anului 2026. Randamentul capitalului investit rămâne peste 80%, indicând o eficiență excepțională în gestionarea resurselor. Costul relativ redus al capitalului evidențiază o poziție competitivă puternică și capacitatea de a genera valoare pentru acționari. Această combinație de creștere, profitabilitate și gestionare eficientă constituie o bază solidă pentru dezvoltarea în continuare și consolidarea poziției de lider în industrie.

Nvidia își consolidează în mod constant poziția, în principal prin creșterea rapidă în segmentul centrelor de date. De la începutul anului 2024, veniturile din acest domeniu au crescut într-un ritm impresionant, înregistrând o creștere de câteva sute de procente de la an la an în trimestre consecutive. Acest segment generează majoritatea veniturilor companiei și se preconizează că va crește până la peste 56 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2026.

Segmentul jocurilor, deși mai volatil, se redresează după scăderile înregistrate la începutul anului 2024 și continuă să contribuie în mod semnificativ, cu venituri estimate la aproximativ 4 miliarde USD până la sfârșitul anului 2026. Segmentul auto crește, de asemenea, în mod constant, dezvoltându-se de la puțin sub 300 de milioane USD la peste 680 de milioane USD, fluctuațiile indicând o creștere a interesului și a investițiilor. Alte domenii, cum ar fi OEM și altele, deși mai mici, înregistrează, de asemenea, o creștere solidă și o importanță crescândă pentru operațiunile generale. Împreună, aceste tendințe demonstrează diversificarea eficientă a veniturilor Nvidia, consolidând poziția sa de lider în transformarea digitală și AI.

Prezentare generală a evaluării

Analizăm evaluarea Nvidia utilizând metoda fluxului de numerar actualizat (DCF). Este important să subliniem că această analiză are doar scop informativ și nu trebuie considerată un sfat de investiții sau o previziune exactă a prețului acțiunilor.

Proiecțiile noastre presupun o rată medie anuală de creștere a veniturilor de două cifre, estimată la aproximativ 40-60% în următorii ani. Ulterior, rata de creștere a veniturilor va scădea treptat din cauza saturării pieței și a concurenței crescânde.

Arhitectura GPU Blackwell devine un element cheie al strategiei Nvidia pentru următorii ani. Cele mai recente cipuri au suscitat un interes enorm, depășind semnificativ așteptările inițiale ale companiei. Blackwell stimulează boom-ul global al hardware-ului AI datorită performanțelor sale excepționale și rolului său în instruirea și implementarea celor mai avansate modele AI. Această arhitectură ajută Nvidia să își mențină poziția dominantă în segmentele centrelor de date și ale cipurilor de ultimă generație, care alimentează creșterea dinamică a companiei.

Evaluarea noastră include, de asemenea, un cost mediu ponderat al capitalului (WACC) estimat la aproximativ 10%, reflectând condițiile actuale ale pieței și specificul sectorului tehnologic. Nvidia are un nivel moderat de îndatorare, care este gestionat în mod eficient, astfel încât costul datoriei are un impact limitat, dar semnificativ asupra costului total al capitalului. Am presupus o rată de creștere terminală de 2%, cu alți parametri bazați pe mediile din ultimii cinci ani.

Pe baza acestor ipoteze, evaluarea Nvidia se situează la aproximativ 313 USD pe acțiune, indicând un potențial de creștere de aproximativ 78% față de prețul actual de piață de aproximativ 175 USD. Evaluarea actuală poate să nu reflecte pe deplin valoarea companiei și perspectivele de creștere. Nvidia se confruntă cu oportunitatea unei expansiuni dinamice suplimentare, determinată de creșterea cererii de soluții de ultimă generație în domeniul AI, centre de date și jocuri, precum și de recunoașterea globală a generațiilor succesive ale arhitecturii Blackwell.