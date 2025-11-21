DE40: Vânzarea masivă a acțiunilor europene din domeniul tehnologiei și cel al apărării

Aspecte esențiale Piața europeană se menține stabilă la deschidere

Date PMI mixte în Zona Euro

Acțiunile din domeniul apărării suferă din cauza negocierilor de pace nefavorabile

Sectorul tehnologic european în declin pe fondul boomului AI

Sesiunea de ieri nu a fost una reușită pentru cumpărători, întrucât indicii americani au pierdut teren în mod evident, iar mulți comentatori și analiști se așteptau ca scăderile să se transfere în Europa după deschiderea pieței. Indicii europeni pe piața spot au deschis cu scăderi moderate, dar contractele futures sunt deja în creștere. Contractele SUI20 înregistrează cea mai mare creștere în orele dimineții, de aproape 1%. Creșteri mai mici pot fi observate în contractele FRA40, ITA40 și UK100, unde acestea sunt limitate la 0,4-0,6%. Piețele europene vor stabili astăzi direcția viitoare pe baza mișcărilor puternice de ieri de pe Wall Street, a datelor macroeconomice solide din Europa și a unor comentarii ale membrilor băncilor centrale. Bancherii BCE au susținut astăzi mai multe discursuri. Președinta băncii, Christine Lagarde, a criticat puternic reticența țărilor europene de a implementa reforme cheie și a subliniat că nivelul actual al ratelor dobânzilor permite o creștere semnificativ mai mare decât cea observată în prezent. Date macroeconomice: Situația din Marea Britanie continuă să se deterioreze. Vânzările cu amănuntul au scăzut de la o lună la alta cu 1,1%, față de așteptările de 0%. Au fost publicate și date PMI mixte din Franța, Germania și zona euro: În Franța, datele PMI industriale sunt în scădere semnificativă și rămân în teritoriul de contracție (47,8). Indicele PMI compozit rămâne, de asemenea, în contracție (49,9), susținut de un indicator relativ bun pentru sectorul serviciilor (50,8).

Indicatorul german rămâne ambivalent. Indicele PMI compozit și cel industrial scad mai mult decât se aștepta, dar rămân în teritoriul creșterii (52,1 și 52,7). Indicatorul industrial are o performanță mai slabă, cu o scădere la 48,4, față de așteptările de creștere la aproximativ 49,8.

În Zona Euro, serviciile rămân punctul forte al economiei, cu un indicator PMI care a crescut peste așteptări, la 53,1, dar industria continuă să dezamăgească, scăzând la 49,7. DE40 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Cotația indicelui continuă o mișcare descendentă puternică, trecând prin zona de rezistență din jurul retragerii Fibonacci de 100% și media mobilă exponențială de 200 de zile(EMA200). Cumpărătorii au reușit să oprească scăderile doar la nivelul de 23.000, ultimul minim din luna mai. Trecerea RSI în zona de supravânzare (38) și limita inferioară a benzilor Bollinger favorizează o încercare de creștere corectivă. Știri despre companii: Propunerea de pace extrem de nefavorabilă pentru Ucraina, propusă recent de SUA, are un impact negativ asupra evaluărilor companiilor europene de apărare. RENK (R3NK.DE) și Hensoldt (HAG.DE) pierd aproximativ 3%. Rheinmetall AG (RHM.DE) pierde până la 7%.

Retragerea din activele riscante și încrederea zdruncinată în boom-ul AI pun presiune pe evaluările companiilor europene de tehnologie. Infineon (IFX.DE) pierde 4%, ASML (ASML.NL) scade cu peste 7%, iar Siemens (SIE.DE) se depreciază cu 8%.

Babcock (BAB.UK) - Producătorul de echipamente nucleare și militare a publicat rezultate foarte bune, depășind așteptările și înregistrând, printre altele, o creștere a profitului de 27%. Cu toate acestea, pe fondul sentimentului slab, compania pierde în continuare peste 2% din capitalizarea sa.

