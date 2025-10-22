Acțiunile care au speriat investitorii înainte de Halloween🎃 — Perdanții piețelor din 2025

În timp ce unii giganți precum Rheinmetall și Nvidia continuă să uimească investitorii, alții se confruntă cu un adevărat coșmar bursier. Am analizat care acțiuni s-au transformat în dezamăgiri financiare în acest an și care companii au speriat cu adevărat investitorii din Statele Unite, Europa, China și Japonia în 2025.

S&P 500 alimentat de AI: cine câștigă și cine rămâne în urmă?

Indicele bursier de referință al SUA, S&P 500, a câștigat deja aproape 15% în acest an. La prima vedere, pare că piața bullish este în plină expansiune. Însă o privire mai atentă relevă o imagine mult mai divizată — unele acțiuni au crescut cu peste 100%, în timp ce altele au pierdut jumătate din valoare.

Cei mai mari câștigători din acest an se concentrează în:

Furnizorii de semiconductori și memorii ,

Tehnologiile de apărare și infrastructura AI .

Pe de altă parte, am asistat la scăderi accentuate în rândul firmelor de retail și consultanță, unde costurile ridicate, tarifele și slăbirea cererii consumatorilor au lovit cel mai puternic.

Consumatorii obosiți de inflație

Unele dintre cele mai notabile victime dintre companiile americane sunt Deckers Outdoor și Lululemon, ale căror acțiuni au scăzut cu peste 50% de la începutul anului.

De ce? În timp ce un segment mic de americani se descurcă mai bine ca niciodată, consumatorul mediu este obosit de prețurile ridicate și de scăderea veniturilor reale. Rezultatul este slăbirea consumului pe scară largă și îndepărtarea investitorilor de brandurile orientate către comerțul cu amănuntul.

La presiune se adaugă riscurile tarifare care afectează companiile care importă mărfuri din afara SUA. Chiar și nume iconice care odată prosperau datorită accesibilității pe piața de masă își pierd acum avantajul competitiv.

Inteligența artificială – o binecuvântare pentru unii, un blestem pentru alții

AI a devenit noul motor de creștere al Wall Street-ului, dar nu toate companiile știu cum să o utilizeze. Printre dezamăgirile se numără EPAM Systems și Salesforce, care nu au reușit să îndeplinească așteptările și acum pălesc în comparație cu concurenții care beneficiază de investiții record în infrastructura AI.

Piața a intrat într-o fază de tipul „câștigătorul ia totul”, în care liderii domină, iar cei care rămân în urmă dispar.

Industria datelor sub presiunea AI

O atenție deosebită trebuie acordată Gartner Research și FactSet Research Systems, deoarece investitorii se întreabă din ce în ce mai mult dacă inteligența artificială generativă ar putea submina modelele lor de afaceri.

Sistemele AI mai avansate reduc deja cererea pentru serviciile tradiționale de analiză cu marjă ridicată. Ceea ce odată necesita o echipă de specialiști poate fi acum realizat de un algoritm – mai rapid și mai ieftin.

Ca urmare:

Serviciile care înainte erau foarte scumpe devin ușor de înlocuit ,

Barierele de intrare se reduc rapid,

Iar presiunea concurențială crește de la o lună la alta.

Prin urmare, AI aduce nu numai creștere, ci și posibilitatea prăbușirii a sute de modele de afaceri tradiționale. Un lucru este sigur — Wall Street este capricios. Cei care astăzi sunt în pierdere pot surprinde piața mâine cu strategii noi, eficiență sporită și revenirea la profitabilitate.

Rollercoasterul Europei: cine câștigă și cine cade de pe șine?

În comparație cu Wall Street, Europa în 2025 pare un adevărat rollercoaster. În timp ce SUA se bucură de o creștere constantă, Vechiul Continent este împărțit între câștigători spectaculoși și pierzători dramatici.

De partea câștigătorilor:

Rheinmetall – puterea germană în domeniul apărării,

Rolls-Royce – simbolul britanic al excelenței în inginerie,

și Orlen – gigantul energetic al Poloniei, care surprinde pe mulți prin intrarea în topul celor mai performante companii din Europa.

Dar există și mulți pierzători. Printre aceștia: SIG Group, producătorul elvețian de ambalaje. În acest context, chiar și producătorii auto germani afectați par a fi câștigători relativi.

Danemarca sub presiune: de la euforie la dezamăgire

Cel mai mare șoc al anului vine din Copenhaga. Nu cu mult timp în urmă, companiile daneze erau favoritele pieței europene – astăzi, se numără printre companiile cu cele mai slabe performanțe ale continentului.

Novo Nordisk – De la vârf direct în turbulențe

Liderul în domeniul medicamentelor GLP-1 a înregistrat o scădere de 40% a acțiunilor sale, pe fondul temerilor investitorilor:

un război al prețurilor pe piața americană a obezității și diabetului și

noi tarife care îi amenință competitivitatea.

O inversare uimitoare pentru o companie care a fost odată salutată ca cea mai strălucitoare stea a Europei.

Pandora – Bijuteriile își pierd strălucirea

Celebrul producător de bijuterii se confruntă cu creșterea costurilor de producție din cauza prețurilor mai mari ale metalelor prețioase. Acțiunile au scăzut cu peste 35%.

Orsted – Vântul s-a schimbat

Campionul danez al energiei regenerabile a suferit o scădere similară. Forțat să se retragă din proiectele costisitoare de energie eoliană offshore de pe coasta de est a SUA, Orsted se confruntă cu un vânt potrivnic la nivel global – revenirea combustibililor fosili. Administrația Trump acordând prioritate cărbunelui și energiei nucleare, sentimentul din sectorul energiei eoliene s-a deteriorat. Europa ar putea fi următoarea.

Coloplast – Precizie chirurgicală, dar profituri în scădere

Acțiunile producătorului de dispozitive medicale au scăzut cu peste 25%. Dintre cele 36 de acțiuni cu cea mai slabă performanță din Europa, patru sunt daneze – un ghinion aproape istoric pentru o economie atât de mică.

Jucători mari, probleme mari

Nu doar Scandinavia se confruntă cu dificultăți. În toată Europa, alte nume importante dezamăgesc investitorii:

WPP – gigantul britanic din sectorul publicității, în scădere cu 55% în acest an, pe fondul cererii slabe și al creșterii costurilor.

Puma – pierde teren în fața Adidas și se confruntă cu un alt an frustrant .

Tensiunile comerciale și tarifele nu fac decât să adâncească provocările, iar răbdarea investitorilor se epuizează.

Europa la răscruce

2025 dovedește un lucru: piețele europene urăsc stagnarea. Firmele din domeniul apărării și energiei prosperă pe fondul incertitudinii geopolitice, în timp ce companiile de lux, de modă și de marketing se luptă cu creșterea costurilor, tarifele și scăderea marjelor.

Chiar și cele mai stabile companii se pot trezi peste noapte într-o situație precară. Pe rollercoaster-ul Europei – la fel ca pe piețele în sine – numai cei cu echilibru supraviețuiesc călătoriei.

JD.com pierde bătălia cu Alibaba

În ciuda riscului de război comercial cu SUA, indicele Hang Seng din China a înregistrat o evoluție spectaculoasă, crescând cu peste 31% până la 22 octombrie – una dintre cele mai bune performanțe din Asia.

Factorii determinanți:

Bilanțuri corporative solide,

Un val de inovații tehnologice,

Și o piață de capital internă în curs de maturizare, concentrată din ce în ce mai mult pe valoarea pentru acționari.

Dar nu toată lumea a beneficiat de acest lucru. Pentru JD.com și Meituan, anul 2025 a fost dezastruos — acțiunile lor au scăzut cu 36% și, respectiv, 4%. De ce? Pentru că Alibaba s-a întors — și s-a întors în forță.

Alibaba a revenit la conducere

După câțiva ani de liniște, Alibaba și-a recăpătat avantajul ofensiv, investind masiv în AI și servicii noi pentru a recâștiga utilizatorii pierduți în favoarea JD.com și Meituan.

În ultimele luni, Alibaba a:

Introdus funcții AI în aplicația sa Amap (versiunea chineză a Google Maps),

Adăugat noi sisteme de recomandare a restaurantelor și hotelurilor ,

Lansat programe de reduceri și subvenții pentru utilizatori.

Rezultatul? Peste 40 de milioane de utilizatori s-au înscris într-o singură zi — o lovitură directă pentru dominația Meituan în serviciile locale. Verdictul pieței a fost clar: Alibaba își recâștigă poziția de lider, în timp ce rivalii își pierd avântul.

Un război al prețurilor care erodează marjele

În timp ce Alibaba accelerează, JD.com și Meituan sunt blocate într-un război al prețurilor costisitor — oferind cupoane nesfârșite, livrări gratuite și promoții pentru a-și păstra utilizatorii.

Veniturile pot fi în creștere, dar marjele sunt în scădere.

Meituan cheltuiește mai mult pentru a-și menține baza de livrări și servicii locale.

JD.com este împovărat de cheltuielile de logistică și marketing.

Rapoartele lor trimestriale spun totul:

Vânzări în creștere,

Profituri în scădere,

Eficiență operațională în scădere.

Între timp, piața nu mai crede că JD.com poate ajunge din urmă Alibaba în domeniul AI — ceva ce părea odată plauzibil.

De ce Alibaba câștigă

Cheia este scara și diversificarea. Alibaba se mândrește cu un bilanț robust, rezerve masive de numerar și multiple surse de venit: Tmall, Taobao, AliCloud, Lazada, Amap și multe altele. Acest lucru îi permite să subvenționeze noi întreprinderi, chiar dacă acestea generează pierderi pe termen scurt — profiturile din alte segmente le compensează. JD.com și Meituan, în schimb, sunt mai unidimensionale, lipsite de această flexibilitate. Mai mult, Alibaba pare a fi unul dintre liderii chinezi în domeniul AI.

Piețele recompensează ofensiva, nu defensiva

În economia în rapidă evoluție a Chinei, momentul și narațiunea contează. Investitorii susțin companiile care stabilește ritmul, nu cele care doar răspund.

După restructurarea și reconstrucția imaginii sale, Alibaba este din nou considerată un lider vizionar. JD.com și Meituan, între timp, par din ce în ce mai defensive — concentrate pe supraviețuire mai degrabă decât pe inovare. Piețele financiare recompensează întotdeauna curajul și capitalul. În era AI, numai cei care combină ambele rămân pe linia de plutire.

Umbrele raliului Chinei

În spatele performanței impresionante a pieței se ascund probleme mai profunde în sectorul comerțului electronic din China:

Cheltuieli slabe ale consumatorilor după pandemie,

Gospodării prudente,

Și reglementări guvernamentale mai stricte pentru firmele de tehnologie.

În acest context, investitorii caută un avantaj strategic clar. Alibaba a întors situația în favoarea sa — JD.com și Meituan nu au reușit acest lucru. Piața chineză intră într-o fază de creștere mai lentă și mai selectivă, în care numai companiile inovatoare și puternice din punct de vedere financiar vor atrage atenția investitorilor.

Energia reînnoită și agresivitatea strategică a Alibaba o mențin în centrul atenției. Dar dacă revenirea se menține, este greu de imaginat că JD.com și Meituan vor rămâne pe margine pentru totdeauna. Povestea lor nu s-a terminat încă — iar în China, chiar și cei învinși pot reveni în forță.

Japonia: Producătorii de automobile și giganții din segmentul condimentelor sub presiune

Indicele japonez Nikkei 225 a avut un an puternic — crescând cu peste 25% între 1 ianuarie și 22 octombrie.

Raliul a fost determinat de un yen mai slab, care a stimulat exportatorii, și de optimismul față de politicile de stimulare fiscală promovate de noul prim-ministru Sanae Takaichi.

Cu toate acestea, chiar și într-un mediu atât de favorabil, nu toate companiile au reușit să profite de val. Mai multe dintre ele au rămas în urmă.

Industria auto se luptă

Slăbiciunea este cea mai vizibilă la Hino Motors, o filială a Toyota specializată în producția de camioane. Confruntându-se cu o concurență acerbă din partea Chinei și cu dificultăți ciclice, Hino intenționează să fuzioneze cu Mitsubishi Motors — legată de Daimler Truck din Germania — pentru a supraviețui furtunii.

Până în 2026, Hino va livra vehicule sub o nouă marcă, Archion, dar, deocamdată, investitorii rămân neimpresionați.

Yenul slab nu a fost suficient pentru a compensa riscurile tarifare care “apasă” industriei auto japoneze:

Nissan și Mitsubishi au înregistrat ambele scăderi de peste 20% ,

în timp ce Toyota a câștigat 3% în acest an și 20% față de anul trecut .

Este un semnal clar: nici măcar giganții globali nu pot scăpa de efectele protecționismului și ale creșterii costurilor.

Kikkoman: când sosul de soia își pierde savoarea pentru investitori

În afara sectorului auto, Kikkoman — cel mai mare producător mondial de sos de soia și condimente asiatice — a fost, de asemenea, supus presiunilor. Prețul acțiunilor sale a scăzut cu 25% în acest an, pe fondul preocupărilor crescânde legate de creștere.

Ce se află în spatele declinului?

Încetinirea expansiunii — temerile că boom-ul din America de Nord și Europa a atins apogeul.

Presiunea costurilor — o nouă fabrică din SUA a crescut costurile fixe, afectând profitabilitatea.

Cererea mai slabă din partea comercianților en gros – lanțurile de restaurante asiatice sunt foarte sensibile la încetinirea economică.

Kikkoman rămâne un brand global puternic, dar piața preconizează acum o creștere mai lentă a profiturilor și o eficiență mai scăzută a capitalului în următorii ani.

Investitorii devin din ce în ce mai precauți

Creșterea profiturilor Kikkoman ar putea încetini până la aproximativ 1% anual până în 2027, în scădere față de estimările anterioare de 3%.

Se preconizează că randamentul capitalului propriu va scădea de la 12% la aproximativ 11%, iar ratingul negativ acordat de JP Morgan în luna mai a afectat și mai mult sentimentul pieței.

Pentru o companie care obține 40% din profiturile sale din operațiuni en gros, orice încetinire globală ar putea fi dureroasă. Sectorul restaurantelor se confruntă cu costuri mai mari, în timp ce consumatorii sunt „obosiți de inflație”.

Cu un profit de 20 de ori, evaluarea Kikkoman pare încă departe de a fi ieftină, ceea ce explică prudența crescândă a investitorilor. Așadar, în ciuda performanței impresionante a Nikkei, piața japoneză devine din ce în ce mai selectivă. Exportatorii continuă să beneficieze de un yen slab, dar producătorii de automobile și alimenti intră într-o fază de creștere mai lentă și marje mai mici.