Rezumatul zilei: Restricțiile la export ale SUA pentru China și rezultatele financiare mai slabe declanșează o corecție pe Wall Street

Contractele futures pe indicii bursieri americani suferă o corecție semnificativă pe fondul incertitudinii crescânde cu privire la rezultatele financiare ale marilor companii de tehnologie. Indicele US100 pierde până la 1,4% , iar indicele US500 scade cu peste 0,8% .

Scăderile sunt legate și de știrile potrivit cărora administrația Trump ar intenționa să impună restricții la exportul către China a produselor care conțin software produs în SUA.

Președintele Camerei Reprezentanților sugerează că un acord rapid privind proiectul de lege privind finanțarea este acum tot mai puțin probabil.

Netflix a scăzut astăzi cu aproape 10% din cauza unui rezultat net slab, cauzat de un litigiu fiscal în Brazilia. Sentimentul negativ este susținut și de Texas Instruments , care a semnalat o scădere a cererii de semiconductori. Acțiunile sale pierd aproape 7% .

Tesla a scăzut astăzi cu peste 1% înainte de publicarea rezultatelor financiare după închiderea sesiunii. Se așteaptă ca această companie să raporteze un trimestru record, dar se anticipează o încetinire ulterioară, legată de expirarea sprijinului pentru achiziționarea de vehicule electrice și de scăderea ponderii vânzărilor de certificate de emisii.

Acțiunile Beyond Meat au câștigat aproape 100% la deschiderea sesiunii, datorită includerii companiei într-un ETF nou format, axat pe acțiunile meme. Deși toate câștigurile inițiale ale sesiunii au fost acum reduse, acțiunile au câștigat totuși aproape 400% în ultimele cinci sesiuni.

EURUSD se redresează peste 1,1600 , pe fondul scăderii randamentelor Trezoreriei SUA sub 4% .

Bitcoin a scăzut cu 2% și se îndreaptă spre nivelul de 108.000 dolari .

Aurul continuă să piardă semnificativ, adăugând chiar și 2% la vânzările de ieri și apropiindu-se de nivelul de 4.000 de dolari .

Petrolul a crescut cu peste 2% și se apropie de pragul de 59 de dolari pe baril. Acest lucru este rezultatul unui posibil acord între India și SUA privind oprirea achizițiilor de petrol rusesc de către India.

Trump amână o întâlnire cu Putin după ce Rusia a respins posibilitatea unui armistițiu imediat cu Ucraina. Ucraina continuă atacurile în Rusia, dar capacitatea de rafinare a petrolului a țării începe să se redreseze.

GBP a fost cea mai slabă monedă din G10 pentru cea mai mare parte a zilei, după publicarea datelor privind inflația din Marea Britanie, care au fost mai slabe decât se aștepta. Inflația a fost de 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de 4,0% cât se aștepta, crescând șansele unei reduceri a ratei dobânzii în noiembrie.

Google a realizat o descoperire importantă în domeniul calculului cuantic cu cipul său „Willow” , care depășește performanțele supercomputerelor clasice.

OpenAI a lansat Atlas , un browser web bazat pe inteligență artificială.

