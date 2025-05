Acțiunile Palantir au scăzut cu 9%, în ciuda raportului puternic pentru Q1 2025 și a majorării orientărilor 📉

Acțiunile Palantir (PLTR.US) au scăzut cu peste 9% în presesiune, în ciuda faptului că societatea a prezentat un raport pentru Q1 2025 foarte puternic și și-a majorat orientările. Acest lucru nu a fost suficient pentru ca piețele să găsească noi motive pentru a cumpăra acțiunile companiei. Veniturile au crescut cu 39% de la an la an, ajungând la 884 de milioane de dolari, ușor peste previziunile de 864 de milioane de dolari, în timp ce EPS a ajuns la 0,13 dolari, conform așteptărilor Wall Street. Veniturile din SUA au crescut cu 55% de la an la an , cu o creștere deosebit de puternică în sectorul privat de 71% de la an la an până la 255 de milioane de dolari (față de așteptările unei creșteri de 55% până la 232 de milioane de dolari) și o creștere de 45% de la an la an a veniturilor din contractele guvernamentale din SUA până la 373 de milioane de dolari (față de așteptările unei creșteri de 38% până la 355 de milioane de dolari).

Palantir și-a majorat , de asemenea, previziunile privind veniturile pentru întregul an la 3,89-3,902 miliarde de dolari de la 3,75-3,76 miliarde de dolari anterior, ceea ce implică o creștere anuală de 36% .

Cu toate acestea, piața a observat că rata de creștere a veniturilor pentru întregul an este de așteptat să încetinească comparativ cu Q1 2025.

În mod similar, creșterea veniturilor din sectorul privat din SUA este proiectată să încetinească de la 71% la 68% anualizat , ajungând la 1,17 miliarde de dolari până la sfârșitul anului.

Pentru Q2 2025 , compania se așteaptă la venituri de 936 milioane de dolari , peste estimarea S&P Global de 899 milioane de dolari .

Marja brută s-a situat la 80,25% .

"Regula de 40 ” a Palantir - un parametru cheie de evaluare a acțiunilor de creștere - s-a îmbunătățit la 83 de puncte , față de 81 în Q4 2024. Cea mai mare cerere din sectorul privat continuă să provină de la platforma AI a companiei . Graficul Palantir (PLTR.US, interval zilnic) Acțiunile Palantir au revenit rapid din pierderi, apărând media mobilă exponențială de 200 de zile (EMA200, linia roșie), iar săptămâna trecută au retestat maximele anterioare la 126 USD pe acțiune. Un preț de deschidere în jurul valorii de 112 dolari pe acțiune ar putea indica un potențial model de Double Top, care - combinat cu evaluarea solicitantă a acțiunilor - poate reprezenta un risc pe termen scurt pentru investitori. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5 Riscuri de evaluare Raportul preț-beneficii (P/E) al Palantir sugerează că piața consideră afacerea ca fiind în creștere accelerată, cu un potențial semnificativ de a-și extinde prezența pe piața încă nesaturată a inteligenței artificiale, în special în domeniile apărării, informațiilor și analizei datelor. Compania a înregistrat un profit net trimestrial record de 214 milioane de dolari, însă piața o evaluează la 292 miliarde de dolari, estimând o perspectivă foarte ambițioasă privind profitabilitatea și amploarea viitoare. Acest scenariu crește în mod semnificativ riscul de volatilitate, deoarece investitorii tind să evalueze în avans așteptări foarte optimiste, lăsând puțin loc pentru surprize pozitive. Acest lucru se reflectă în parametrii de evaluare extrem de mari - un raport preț/vânzări de 90 și un P/E forward de peste 200. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

