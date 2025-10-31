Alegerile din Argentina, salutate de investitori. Peso-ul urcă, iar sprijinul SUA contrastează cu tensiunile din Brazilia

Alegerile care au avut loc în acest weekend în Argentina, reprezintă o cotitură după tendința observată la votul regional din septembrie. Partidul lui Javier Milei, președintele Argentinei, s-a clasat pe primul loc, urmat, de la distanță, de peroniști, susținătorii naționalismului. Drept efect, peso-ul argentinian s-a apreciat cu 3,8% după victoria acestuia în alegeri.

De asemenea, un ETF listat pe bursa americană a sărit cu 18,8%, în timp ce BBVA Argentina a avansat cu 31%, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Victoria e văzută drept un important vot de încredere, care va permite o continuare a reformelor în cadrul viziunii libertariene a lui Milei. Deciziile sale de reducere a aparatului public și a programelor sociale loviseră sever nivelul de trai al unei părți din populație. Fructele politicilor de piață liberă nu se arătau suficiente pentru a opri tendința anterioară de declin în sondaje al populației obosite de sacrificiile impuse de austeritate. Moneda intrase și ea în declin, iar capitalul se îndrepta spre ieșirea din țară, cu o scădere a încrederii în capacitatea de rambursare a datoriilor.

Trendul a fost schimbat prin anunțul SUA de finanțare printr-o linie swap, un uriaș colac de salvare de 20 de miliarde de dolari care a permis guvernului Argentinian să ancoreze încrederea în piețele financiare și economie. Moneda locală a evitat presiuni care ar fi testat limite de variație și ar fi putut aduce o depreciere agresivă.

Argentina și SUA formează un front comun

Președintele SUA a precizat direct că dacă Milei va pierde alegerile, generozitatea nu va continua. Secretarul Trezoreriei a nuanțat mesajul, asociind sprijinul cu un drum de continuare a reformelor. Mai mult, se află în discuții cu bănci private care să ofere încă 20 de miliarde de dolari, dublând finanțarea disponibilă. În orice caz, metoda a funcționat: victoria în alegeri oferă stabilitate lui Javier Milei, apropiat politic de președintele american, precizează Claudiu Cazacu.

SUA își dorește un aliat în regiune, încercând în același timp să contracareze influența Chinei, furnizor în trecut al unei linii de finanțare pe care acum Washington-ul o dorește înlocuită. Argentina deține rezerve importante de resurse naturale, între care litiu, cupru și uraniu, și are de asemenea reserve neexploatate de metale rare. Vecinul său de la nord, Brazilia, este, însă, pe locul doi în lume după rezervele de metale rare, cu aproape jumătate din resursele Chinei.

Brazilia se află, însă, la polul opus

Relațiile cu Brazilia, pe de altă parte, sunt mult mai tensionate. Din august unele din produsele braziliene importate în SUA au taxe vamale de 50%. Actualul președinte, Lula da Silva, este aproape diametral opus ideologic față de Donald Trump. Deși s-au făcut recent pași spre o apropiere între SUA și Brazilia, distanța rămâne totuși importantă.

Și aceasta se vede inclusiv în privința cărnii de vită. În SUA, prețurile au avansat cu 16,6% în ultimul an, efect al scăderii efectivelor totale de vite la minimul ultimilor 75 de ani. Brazilia, furnizor global major, se confruntă cu taxe vamale de 50%, în timp ce președintele a menționat creșterea cotei de import de carne de vită din Argentina la 100 000 de tone, menționează consultantul de strategie al XTB România.

Potrivit unui raport al administrației, cota va fi până la urmă cvadruplată la 80 000 de tone. Volumele importate în afara cotei sunt deja taxate cu 26,4%, oricum aproape la jumătate față de nivelul impus Braziliei. Fermierii americani se opun măsurii, pe care o văd contraproductivă în oprirea trendului de scădere a efectivelor de bovine pe teritoriul american.

Piața argentiniană rămâne într-o situație sensibilă

A vorbi despre dificultăți financiare în Argentina poate părea un eufemism. După 20 de pachete de salvare în ultimele decenii, cu o creștere a ratei de sărăcie, și în ciuda temperării inflației de la peste 300% la 32% în septembrie, economia are nevoie de ajutor.

Un peso puternic ieftinește importurile, dar are costurile sale. Stabilitatea monedei vine cu prețul descurajării exporturilor și al unei atractivități mai scăzute pentru turiști. Astfel, este de presupus că sprijinul oferit de administrația americană Argentinei va persista. Este o tendință care continuă atât logica evitării unor pierderi asociate finanțării oferite, cât și pe cea a unei relații favorabile într-o regiune bogată în resurse, esențială pentru provocările tehnologice ale viitorului, mai adaugă Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.