Alegerile din Argentina, salutate de investitori. Peso-ul urcă, iar sprijinul SUA contrastează cu tensiunile din Brazilia

- Argentina și SUA formează un front comun
- Brazilia se află la polul opus
- Piața argentiniană rămâne într-o situație sensibilă
- Argentina și SUA formează un front comun
- Brazilia se află la polul opus
- Piața argentiniană rămâne într-o situație sensibilă
Alegerile care au avut loc în acest weekend în Argentina, reprezintă o cotitură după tendința observată la votul regional din septembrie. Partidul lui Javier Milei, președintele Argentinei, s-a clasat pe primul loc, urmat, de la distanță, de peroniști, susținătorii naționalismului. Drept efect, peso-ul argentinian s-a apreciat cu 3,8% după victoria acestuia în alegeri.
De asemenea, un ETF listat pe bursa americană a sărit cu 18,8%, în timp ce BBVA Argentina a avansat cu 31%, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.
Victoria e văzută drept un important vot de încredere, care va permite o continuare a reformelor în cadrul viziunii libertariene a lui Milei. Deciziile sale de reducere a aparatului public și a programelor sociale loviseră sever nivelul de trai al unei părți din populație. Fructele politicilor de piață liberă nu se arătau suficiente pentru a opri tendința anterioară de declin în sondaje al populației obosite de sacrificiile impuse de austeritate. Moneda intrase și ea în declin, iar capitalul se îndrepta spre ieșirea din țară, cu o scădere a încrederii în capacitatea de rambursare a datoriilor.
Trendul a fost schimbat prin anunțul SUA de finanțare printr-o linie swap, un uriaș colac de salvare de 20 de miliarde de dolari care a permis guvernului Argentinian să ancoreze încrederea în piețele financiare și economie. Moneda locală a evitat presiuni care ar fi testat limite de variație și ar fi putut aduce o depreciere agresivă.
Argentina și SUA formează un front comun
Președintele SUA a precizat direct că dacă Milei va pierde alegerile, generozitatea nu va continua. Secretarul Trezoreriei a nuanțat mesajul, asociind sprijinul cu un drum de continuare a reformelor. Mai mult, se află în discuții cu bănci private care să ofere încă 20 de miliarde de dolari, dublând finanțarea disponibilă. În orice caz, metoda a funcționat: victoria în alegeri oferă stabilitate lui Javier Milei, apropiat politic de președintele american, precizează Claudiu Cazacu.
SUA își dorește un aliat în regiune, încercând în același timp să contracareze influența Chinei, furnizor în trecut al unei linii de finanțare pe care acum Washington-ul o dorește înlocuită. Argentina deține rezerve importante de resurse naturale, între care litiu, cupru și uraniu, și are de asemenea reserve neexploatate de metale rare. Vecinul său de la nord, Brazilia, este, însă, pe locul doi în lume după rezervele de metale rare, cu aproape jumătate din resursele Chinei.
Brazilia se află, însă, la polul opus
Relațiile cu Brazilia, pe de altă parte, sunt mult mai tensionate. Din august unele din produsele braziliene importate în SUA au taxe vamale de 50%. Actualul președinte, Lula da Silva, este aproape diametral opus ideologic față de Donald Trump. Deși s-au făcut recent pași spre o apropiere între SUA și Brazilia, distanța rămâne totuși importantă.
Și aceasta se vede inclusiv în privința cărnii de vită. În SUA, prețurile au avansat cu 16,6% în ultimul an, efect al scăderii efectivelor totale de vite la minimul ultimilor 75 de ani. Brazilia, furnizor global major, se confruntă cu taxe vamale de 50%, în timp ce președintele a menționat creșterea cotei de import de carne de vită din Argentina la 100 000 de tone, menționează consultantul de strategie al XTB România.
Potrivit unui raport al administrației, cota va fi până la urmă cvadruplată la 80 000 de tone. Volumele importate în afara cotei sunt deja taxate cu 26,4%, oricum aproape la jumătate față de nivelul impus Braziliei. Fermierii americani se opun măsurii, pe care o văd contraproductivă în oprirea trendului de scădere a efectivelor de bovine pe teritoriul american.
Piața argentiniană rămâne într-o situație sensibilă
A vorbi despre dificultăți financiare în Argentina poate părea un eufemism. După 20 de pachete de salvare în ultimele decenii, cu o creștere a ratei de sărăcie, și în ciuda temperării inflației de la peste 300% la 32% în septembrie, economia are nevoie de ajutor.
Un peso puternic ieftinește importurile, dar are costurile sale. Stabilitatea monedei vine cu prețul descurajării exporturilor și al unei atractivități mai scăzute pentru turiști. Astfel, este de presupus că sprijinul oferit de administrația americană Argentinei va persista. Este o tendință care continuă atât logica evitării unor pierderi asociate finanțării oferite, cât și pe cea a unei relații favorabile într-o regiune bogată în resurse, esențială pentru provocările tehnologice ale viitorului, mai adaugă Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.
US100 pierde 0,5% 📉Scăderea acțiunilor Meta se extinde din cauza îngrijorărilor legate de CAPEX-ul AI și a remarcilor Deutsche Bank
Bostic și Hammack comentează politica monetară a SUA 🔍Este Fed divizată?
Scott Bessent rezumă acordul comercial dintre SUA și China🗽Ce se va schimba?
CHN.cash sub presiune, în ciuda declarațiilor pozitive ale lui Trump 🚩
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."