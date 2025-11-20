Palo Alto - după publicarea rezultatelor financiare

Cea mai mare companie cotată la bursă specializată în securitate cibernetică și-a publicat rezultatele. Palo Alto este în creștere și se așteaptă să continue să câștige, potrivit conducerii. Compania a îndeplinit și a depășit așteptările în aproape toți indicatorii cheie, însă acțiunile au scăzut cu peste 4% în tranzacțiile după închiderea sesiunii. Deci, ce a afectat sentimentul investitorilor? La prima vedere, raportul financiar nu relevă niciun motiv de îngrijorare sau dezamăgire. Venituri: 2,47 miliarde de dolari, comparativ cu 2,46 miliarde de dolari preconizate. Creștere de 16% față de anul precedent.

EPS la 0,93 dolari, comparativ cu prognoza de 0,89 dolari. Creștere de 19% față de anul precedent.

Creșterea portofoliului de comenzi la 15,5 miliarde de dolari, din care 5,85 miliarde de dolari reprezintă venituri recurente din soluțiile „Next Gen Security” - în acest segment, creșterea a fost de 24% și, respectiv, 29% față de anul precedent.

Creșterea veniturilor nu se face în detrimentul profiturilor, fluxul de numerar liber crescând la 1,7 miliarde de dolari, cu o marjă FCF de 19%. Prognozele sunt menite să liniștească investitorii cu privire la rezultatele promițătoare viitoare: Veniturile pentru următorul trimestru sunt estimate între 2,47 și 2,50 miliarde de dolari, iar veniturile pentru întregul an fiscal sunt estimate să depășească 10,5 miliarde de dolari, cu un EPS între 3,8 și 3,9 - ambele cifre depășind așteptările consensuale. Până în 2028, marja operațională este estimată să depășească 40%. În același timp, compania a anunțat o altă achiziție importantă — de data aceasta Chronosphere, cu scopul de a îmbunătăți ofertele și capacitățile Palo Alto în ceea ce privește supravegherea și AI. Această achiziție va costa 3,35 miliarde de dolari. Având în vedere aceste informații, care dintre ele a determinat scăderea prețului acțiunilor? În primul rând, nu cifrele sunt importante aici, ci tendințele — mai precis, panta lor. Este vorba despre rata de creștere care, deși impresionantă, este în scădere în comparație cu datele istorice. Creșterea este în continuare incredibil de impresionantă, dar cu un raport P/E care depășește 140, impresionant nu este suficient. PANW.US (interval zilnic) Sursa: xStation5

