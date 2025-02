Apple câștigă 1% după ce a anunțat un plan de investiții de 500 de miliarde de dolari în Statele Unite 📄🖋️

Apple Inc. (AAPL.US) a anunțat astăzi un plan ambițios de investiții în valoare de 500 de miliarde de dolari, bazat în întregime în Statele Unite. Nu este un secret faptul că planul Apple a fost conceput special pentru a se alinia politicilor protecționiste ale noii administrații americane. Acest lucru devine și mai evident atunci când ne uităm la calendarul de investiții, care este stabilit pentru următorii patru ani - care coincide cu mandatul actualei administrații conduse de Donald Trump. Aceasta marchează cel mai mare angajament al Apple de până acum pentru investiții în SUA. Deși această mișcare se aliniază strategiei Apple de a se extinde în sectoarele AI și cipurilor, rămân întrebări cu privire la fezabilitatea financiară și rentabilitatea acesteia. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Puncte cheie: 🔹 Producție și infrastructură: Apple va construi un nou centru de date în Houston, Texas, dedicat infrastructurii Apple Intelligence, în timp ce va extinde centrele de date din Carolina de Nord, Iowa, Oregon, Arizona și Nevada. 🔹 Noi locuri de muncă: Se așteaptă ca investiția să creeze 20.000 de noi locuri de muncă în SUA, reprezentând o creștere cu 12% a forței de muncă Apple în următorii cinci ani. 🔹 Extinderea Advanced Manufacturing Fund: Apple își va dubla Fondul de fabricație avansată din SUA de la 5 miliarde de dolari la 10 miliarde de dolari , susținând producția internă de cipuri la fabrica TSMC din Arizona. 🔹 Investiții în AI și cercetare și dezvoltare: O parte semnificativă a investițiilor se va concentra pe inteligența artificială, tehnologiile cipurilor de siliciu și centrele de cercetare din mai multe state, cu accent pe învățarea automată și dezvoltarea de software. 🔹 Noua academie de producție: O facilitate din Detroit va oferi instruire în domeniul producției bazate pe IA, consolidând și mai mult prezența industrială a Apple în SUA. În ciuda obiectivelor ambițioase de investiții, fezabilitatea acestui plan este discutabilă. Până în prezent, Apple a subliniat doar domeniile generale de investiții, dar detaliile privind finanțarea și rentabilitatea rămân neclare. În acest stadiu, anunțul pare mai degrabă determinat politic, pentru a satisface administrația Trump, decât să fie dictat de nevoile reale de investiții în SUA. Cifrele sugerează, de asemenea, scepticism. Lanțul de aprovizionare al Apple rămâne în principal în străinătate, doar 10% din acesta fiind în prezent bazat în SUA, ceea ce face foarte puțin probabilă o schimbare internă la scară largă. În plus, cifra de 500 de miliarde de dolari pare disproporționat de mare în comparație cu investițiile totale ale Apple de doar 49 de miliarde de dolari în ultimii trei ani. Reacția inițială a pieței la investițiile Apple din SUA este mixtă. Acțiunile Apple (AAPL.US) au crescut cu 1,00%, dar având în vedere declinul general de astăzi din sectorul tehnologic, creșterea ușoară nu pare atât de rea.

Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."