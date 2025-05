Arabia Saudită va achiziționa sute de mii de cipuri Blackwell de la Nvidia, acțiunile cresc cu 6% 📌🖋️

18.000 de cipuri Blackwell pentru compania Humain vor fi livrate către un singur centru de date de 500 MW ; extinderea completă prevede „câteva sute de mii” de unități.

Acordul planificat oferă SUA controlul asupra accesului fizic și cloud la centrele de date saudite pentru a preveni scurgerile către China.

Angajamentul de investiție de 600 de miliarde de dolari se aliniază la strategia saudită Vision 2030 - de reducere a dependenței de petrol; Trump vizează încă un plafon total de 1 trilion de dolari. Nvidia câștigă 6% după semnarea unui contract record pentru furnizarea de cipuri Blackwell către Arabia Saudită. Această știre sprijină, de asemenea, alte companii producătoare de semiconductoare din cadrul indicelui US100, care a crescut deja cu 1,50%.

Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Președintele Donald Trump a vizitat Riadul, rezultând un acord de investiții legat de cipurile AI. După cum a declarat însuși președintele american, acesta face parte dintr-un pachet economic mult mai amplu dezvăluit în cadrul aceluiași forum. Oficialii din SUA și Arabia Saudită au dezvoltat un cadru care permite Riadului să achiziționeze cele mai avansate procesoare de la Nvidia și AMD, în timp ce SUA își păstrează dreptul de a supraveghea fiecare centru de date saudit care utilizează cipuri americane. Aceste facilități pot intra, de asemenea, sub incidența normelor „ambasadei de date”, plasându-le în afara jurisdicției locale. Ca parte a acestui acord, Nvidia va furniza inițial 18.000 de cipuri Blackwell companiei de stat saudite de inteligență artificială numită Humain. Aceasta este prima etapă a unei „fabrici de inteligență artificială” de 500 de megawați. În termen de cinci ani, sunt planificate pentru livrare „câteva sute de mii” de cipuri suplimentare. Pachet economic mai amplu Riadul s-a angajat să investească 600 de miliarde de dolari în SUA, începând cu 20 de miliarde de dolari în AI și în centre de date energetice ,

80 de miliarde de dolari într-un fond comun de investiții pe care giganții tehnologici americani îl vor utiliza pe ambele maluri ale Atlanticului. Exportatorii americani au obținut: 14,2 miliarde de dolari în comenzi de turbine cu gaz pentru GE,

4,8 miliarde de dolari pentru avioane Boeing 737-8,

contracte în domeniul apărării în valoare de 142 de miliarde de dolari ,

și noi acorduri de cooperare în sectoarele energetic și minier. Ca reacție la aceste știri, acțiunile Nvidia au crescut cu peste 6% și au revenit la peste 3 trilioane de dolari capitalizarea de piață. Acest lucru a întărit, de asemenea, convingerea investitorilor că cererea din regiunea Golfului poate compensa scăderile veniturilor din China din acest an.

Sursa: xStation 5

