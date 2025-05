Arista Networks a pierdut 6% în urma parteneriatului Nvidia Spectrum-X cu Meta Platform 📉

Arista Networks (ANET.US) ╚Öi-a v─âzut pre╚Ťul ac╚Ťiunilor sc─âz├ónd ieri cu peste 6% ├«n urma rapoartelor conform c─ârora Google Cloud ╚Öi Meta- unul dintre clien╚Ťii cheie ai Arista - opteaz─â pentru switch-urile Ethernet Spectrum-X ale NVIDIA. De╚Öi aceste ╚Ötiri eviden╚Ťiaz─â natura ├«n evolu╚Ťie rapid─â a pie╚Ťei re╚Ťelelor AI, ele nu indic─â neap─ârat o amenin╚Ťare durabil─â la adresa pozi╚Ťiei Arista. NVIDIA c├ó╚Ötig─â teren ├«n domeniul re╚Ťelelor , v├ónz─ârile anuale ale Spectrum-X ating├ónd aproximativ 8 miliarde de dolari, iar compania a ├«ncheiat parteneriate cu Cisco prin intermediul platformei SiliconOne .

Nexthop AI , un nou startup fondat de fostul director financiar al Arista , a intrat pe pia╚Ťa switch-urilor, ad─âug├ónd ╚Öi mai mult─â concuren╚Ť─â.

Cu toate acestea, Arista aproape ╚Öi-a dublat cota de pia╚Ť─â ├«n switch-urile AI Ethernet back-end , de la 6% la 11% ├«n 2024, conform datelor Dell'Oro .

├Ämpreun─â, NVIDIA ╚Öi Cisco ar putea genera ~ 2,4 miliarde de dolari ├«n v├ónz─âri legate de switch-uri p├ón─â ├«n 2025 - comparativ cu 7,5-8 miliarde de dolari pentru Arista , pentru care switch-urile reprezint─â activitatea sa principal─â . Adoptarea Ethernet NVIDIA de c─âtre Meta poate indica faptul c─â cererea de infrastructur─â AI Ethernet dep─â╚Öe╚Öte ├«n prezent capacitatea de livrare a Arista, chiar dac─â solu╚Ťiile acesteia r─âm├ón superioare din punct de vedere tehnic. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil NVIDIA poate beneficia de v├ónz─âri ├«ncruci╚Öate - combin├ónd Spectrum-X cu contracte GPU pentru a accelera adoptarea.

Cu toate acestea, Arista este o firm─â pur─â de re╚Ťelistic─â , cu o expertiz─â ad├ónc ├«nr─âd─âcinat─â ╚Öi o baz─â academic─â solid─â - ceva ce NVIDIA ├«nc─â dezvolt─â. ├Äntre timp, Cisco , partenerul NVIDIA pentru Ethernet, se confrunt─â cu propriile sale limit─âri tehnice ╚Öi de scalabilitate ├«n implementarea AI de ultim─â or─â.

├Än acest stadiu, cererea nesatisf─âcut─â - nu concuren╚Ťa direct─â - pare s─â fie principalul motor de pe pia╚Ťa re╚Ťelelor pentru centrele de date. ├Än acest context, diversificarea furnizorilor de c─âtre Big Tech pare fireasc─â, iar Arista joac─â ├«n continuare un rol de lider , ├«n ciuda surprizelor de pe pia╚Ť─â privind strategia de achizi╚Ťii a Meta. Arista a ├«nregistrat o cre╚Ötere a veniturilor de aproape 4% de la un trimestru la altul ╚Öi de 27% de la un an la altul ├«n Q1 2025. Rezultatele din a doua jum─âtate a anului ar putea fi ╚Öi mai bune, mai ales dac─â viitoarele discu╚Ťii privind tarifele vor atenua ├«ngrijor─ârile pie╚Ťei. ANET.US (interval H1) Ac╚Ťiunile prezint─â semne de supra-v├ónzare, RSI fiind sub pragul de 20, iar pre╚Ťul a cobor├ót sub retragerea Fibonacci de 38,2% a trendului descendent din februarie. Cu toate acestea, ac╚Ťiunile au revenit cu aproape 35% de la minimele din aprilie, iar retragerea actual─â poate reflecta mai degrab─â marcarea accelerat─â a profitului dec├ót o schimbare structural─â. Pre╚Ťul ac╚Ťiunilor ANET a sc─âzut sub media exponen╚Ťial─â de 200 de perioade (linia ro╚Öie) la 92 USD pe ac╚Ťiune, semnal├ónd poten╚Ťialul de inversare a tendin╚Ťei. Zona de 90 USD va fi o rezisten╚Ť─â semnificativ─â pentru pre╚Ťul ac╚Ťiunilor. Ast─âzi, ac╚Ťiunile ANET pierd aproape 1% ├«n presesiunea sesiunii americane. Sursa: xStation5

