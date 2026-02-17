Aurul pierde 2,5% pe fondul negocierilor comerciale dintre SUA și Iran și al aprecierii dolarului 📉ANZ își îmbunătățește previziunile

Aurul a scăzut astăzi cu 2,5%, până la 4.850 dolari pe uncie, sub presiunea aprecierii dolarului american și a speranțelor crescânde privind un potențial acord între SUA și Iran după a doua rundă de negocieri de la Geneva, care alimentează așteptările privind o detensionare a situației. Între timp, ANZ și-a ridicat previziunile pentru trimestrul al doilea. Analiștii ANZ au ridicat ținta pentru trimestrul al doilea de la 5.400 USD/uncie la 5.800 USD/uncie, argumentând că ultima scădere nu marchează neapărat sfârșitul tendinței generale de creștere. ANZ consideră că raliul nu se află într-un punct de inflexiune. Banca susține că, în ciuda volatilității ridicate, mișcarea nu este încă „suficient de matură” pentru a justifica așteptările unei inversări susținute pe termen scurt.

Corecția de la aproximativ 5.600 USD a reaprins îngrijorările cu privire la o scădere mai profundă, dar ANZ subliniază că contextul macroeconomic actual diferă semnificativ de „vârfurile ciclice” anterioare, cum ar fi cele din 1980 și 2011. În opinia sa, condițiile actuale de piață nu sunt comparabile cu acele episoade istorice.

Factorul cheie de sprijin rămâne reducerea preconizată a ratei dobânzii Fed și scăderea ratelor reale. ANZ presupune două reduceri de 25 de puncte de bază - una în martie și alta în iunie.

Scăderea inflației determină, de asemenea, piețele să ia în calcul posibilitatea unei a treia reduceri până în decembrie.

Randamentele reale mai mici susțin, de obicei, influxurile de aur.

Riscurile geopolitice și politice rămân un pilon important de sprijin. ANZ indică incertitudinea economică persistentă și riscul unei noi escaladări a războiului comercial (tarife) ca factori care ar putea susține cererea de active tangibile.

Aurul beneficiază, de asemenea, de pierderea relativă a atractivității obligațiunilor suverane. ANZ susține că creșterea nivelului datoriei globale (nu doar în SUA) subminează rolul obligațiunilor ca „ancoră sigură”, consolidând valoarea aurului ca instrument de diversificare a portofoliului.

ANZ subliniază, de asemenea, o primă de risc în creștere la capătul lung al curbei din SUA. Potrivit băncii, investitorii solicită o compensație mai mare pentru deținerea de titluri de stat pe termen lung, ceea ce se reflectă în diferența tot mai mare între randamentele pe termen scurt și pe termen lung.

Se preconizează că cererea băncilor centrale va rămâne puternică până în 2026, dar ANZ consideră că cererea mai largă de investiții va fi principalul motor în 2025. Acest lucru implică un rol mai important al fluxurilor de portofoliu (fonduri, ETF-uri) în formarea prețurilor.

ETF-uri: ANZ se așteaptă la intrări continue, cu dețineri totale de ETF-uri de aur care ar putea depăși 4.800 de tone în 2025. Banca presupune că piețele occidentale vor rămâne o bază importantă, în timp ce creșterea ar putea accelera pe piețele emergente, în special în China și India (în prezent aproximativ 10% din deținerile globale de ETF-uri).

Asimetria fluxurilor rămâne favorabilă aurului. ANZ observă că activele ETF-urilor pe aur reprezintă mai puțin de 3% din deținerile combinate de acțiuni și obligațiuni, ceea ce înseamnă că, posibil, chiar și rotațiile mici ale portofoliului ar putea avea un impact pozitiv disproporționat asupra prețurilor.

Argintul: constructiv, dar fără o așteptare clară de performanță superioară față de aur. ANZ rămâne optimistă în privința argintului, dar susține că, din cauza volatilității mai mari și a sensibilității cererii industriale la niveluri ridicate de preț, este puțin probabil ca argintul să depășească aurul în acest an. Sursa: xStation5

