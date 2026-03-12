Graficul zilei: EURUSD – De ce euro pierde în fața dolarului?

Perechea EURUSD rămâne sub presiune descendentă, tranzacționându-se în jurul valorii de 1,1530 USD pe euro. Mișcările de preț de astăzi sunt influențate atât de incertitudinea globală, cât și de factorii macroeconomici de pe ambele maluri ale Atlanticului. Investitorii monitorizează îndeaproape evoluțiile geopolitice, piața mărfurilor și comentariile băncilor centrale, căutând indicii despre direcția viitoare a politicii monetare. Sursa: xStation 5 Ce influențează EURUSD astăzi? 1. Fuga către dolarul ca activ de refugiu Incertitudinea globală continuă să susțină dolarul american. În fața tensiunilor geopolitice și a volatilității pieței de capital, investitorii aleg USD ca activ de refugiu. Acest lucru menține euro sub presiune, împiedicând perechea EURUSD să-și revină chiar și în contextul datelor neutre din Zona Euro. Orice nouă val de risc, cum ar fi deteriorarea situației geopolitice din Orientul Mijlociu, ar putea stimula și mai mult cererea pentru dolar pe termen scurt, limitând puterea euro. 2. Șocuri ale mărfurilor și geopolitica Creșterea prețurilor la energie și mărfuri crește costurile pentru economiile din Zona Euro, exercitând o presiune ascendentă asupra inflației. În același timp, tensiunile politice din diferite părți ale lumii mențin aversiunea față de risc și susțin dolarul american. Combinația acestor factori face ca euro să fie mai puțin atractiv, iar piața se așteaptă ca EURUSD să testeze noi minime pe termen scurt. 3. Piețele anticipează un ton hawkish al BCE Unii membri ai Băncii Centrale Europene au subliniat necesitatea menținerii unei politici monetare restrictive ca răspuns la creșterea inflației. Astfel de comentarii oferă un sprijin pe termen scurt pentru euro, deoarece piețele consideră că probabilitatea unor noi reduceri ale ratei dobânzii este redusă. Cu toate acestea, în contextul unui dolar american puternic, efectul global este limitat, iar chiar și un ton mai hawkish al BCE este puțin probabil să inverseze tendința actuală de scădere a EURUSD. 4. Slăbiciunea tehnică a EURUSD EURUSD rămâne sub mediile mobile cheie, indicând un avantaj pentru vânzători. Indicatorii de impuls și nivelurile de sprijin tehnic sugerează că orice încercare de revenire a euro ar putea fi de scurtă durată. 5. Piața așteaptă datele PCE de vineri După publicarea ieri a datelor CPI din SUA, care au corespuns așteptărilor analiștilor, dar au fost mai mari decât nivelul dorit de Rezerva Federală, investitorii se concentrează acum pe datele PCE (cheltuieli de consum personal) de vineri. PCE este indicatorul preferat al Fed pentru măsurarea inflației, iar valoarea acestuia ar putea influența deciziile viitoare privind rata dobânzii. Un PCE mai puternic decât se aștepta ar putea stimula și mai mult dolarul, în timp ce date mai slabe ar putea oferi euro o șansă de revenire corectivă pe termen scurt.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."