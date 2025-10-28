⏬Aurul scade cu încă 2%

Aspecte esențiale Corecția aurului se adâncește: Aurul a scăzut cu peste 2% și testează pragul de 3.900 USD/oz , corecția pe 7 zile depășind acum 11% și depășind amploarea retragerilor din aprilie/mai.

Ieșiri masive din ETF: Scăderea este accentuată de marcarea de profituri semnificative, inclusiv cea mai mare ieșire într-o singură zi din ETF GLD din aprilie, marcând a patra zi consecutivă de ieșiri.

Factori determinanți ai pieței: Vânzarea masivă este atribuită îmbunătățirii sentimentului pieței și vânzărilor anticipate înaintea acordului comercial dintre SUA și China și a viitoarei

Scăderea prețurilor aurului a continuat astăzi, amploarea corecției depășind acum scăderile înregistrate în aprilie și mai anul acesta. Nivelul actual al corecției este comparabil cu scăderea din 2022, deși acea mișcare descendentă s-a întins pe mai multe luni. În schimb, vânzarea masivă actuală a durat exact șapte zile. Pierderile de la începutul corecției au depășit acum 11%, în timp ce câștigul obținut în octombrie s-a redus drastic de la 13% la doar 1,5%. Acest lucru înseamnă că octombrie ar putea deveni prima lună cu pierderi din iulie, dacă corecția se extinde la nivelul de 3.857 dolari pe uncie. De asemenea, este de remarcat faptul că vânzarea masivă din iulie a fost minimă, ridicându-se la mai puțin de jumătate de procent. O corecție mai semnificativă a avut loc între noiembrie și decembrie 2024, când aurul a înregistrat o scădere cumulată de peste 4%. Aurul și-a redus drastic câștigurile în această lună. Anterior, octombrie era potențial cea mai puternică lună din ultimii 10 ani. Sursa: Bloomberg Finance LP Vânzarea masivă de pe piața aurului este motivată de îmbunătățirea sentimentului pieței și de marcarea de profituri. COMEX a majorat recent marja necesară pentru a deține o poziție cu aproximativ 5% pentru aur și 8% pentru argint. Această mișcare a fost reflectată de bursele de futures din Japonia și India. Este evident că investitorii care dețin poziții în ETF-uri au decis să marcheze profituri. Privind toate fondurile, ETF-urile vând aur în cel mai rapid ritm din aprilie și mai. În același timp, cel mai mare ETF de aur din lume, SDPR Gold Shares (GLD.US), cu sediul în SUA, a înregistrat cea mai mare ieșire zilnică din aprilie, marcând una dintre cele mai mari ieșiri într-o singură zi din ultimii ani. GLD se confruntă acum cu a patra zi consecutivă de ieșiri. ETF-urile vând aur în anticiparea unui acord comercial între SUA și China. Decizia Fed poate fi, de asemenea, semnificativă. Dacă Fed va fi prudentă în comunicarea unor noi reduceri ale ratei dobânzii, aceasta ar putea împinge aurul la niveluri și mai scăzute. Sursa: Bloomberg Finance LP Aurul a scăzut temporar sub 3.900 USD pe uncie astăzi, depășind retragerea Fibonacci de 38,2% și apropiindu-se de suportul de la retragerea de 50,0% a ultimei tendințe ascendente majore. Amploarea corecției depășește ceea ce am observat în aprilie și mai. Astăzi, aurul a scăzut temporar sub 3.900 USD pe uncie, depășind retragerea Fibonacci de 38,2% și apropiindu-se de suportul de la retragerea Fibonacci de 50,0% al ultimului val ascendent. Amploarea corecției depășește ceea ce s-a observat în aprilie și mai. Sursa: xStation 5 Analizând scăderea prețului pe graficul lunar, am putea observa formarea unei „umbre” masive pe lumânarea lunară din octombrie. Ultima umbră amplă a lumânării a avut loc în aprilie, ceea ce a dus în cele din urmă la câteva luni de consolidare. Sursa: xStation 5

