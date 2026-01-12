Viitorul industriei de apărare în 2026: Oportunități și riscuri pentru jucători cheie

Trump vizează producția de arme – avem motive să ne temem?

În cadrul administrației prezidențiale americane, crește resentimentul față de încă o industrie care până acum a fost tratată în mod tradițional ca o prioritate, sau chiar ca un fel de „vacă sacră”. Conflictul implică președintele Donald Trump și o serie de înalți oficiali militari, inclusiv secretarul american al Marinei. Atenția Casei Albe și a Pentagonului a fost atrasă de practica răscumpărării de acțiuni de către contractanții din domeniul apărării, în loc să se întreprindă investiții de capital. Oficialii sugerează că firmele alocă capitalul în mod greșit.

Cele „trei mari” companii din industria de apărare a SUA – Raytheon, Lockheed Martin și Northrop Grumman – au alocat sume excepțional de mari pentru răscumpărarea de acțiuni. Între 2022 și 2024, acestea s-au ridicat la aproape 40 de miliarde de dolari.

Aceasta este, de obicei, metoda preferată de distribuire a profiturilor către acționari, datorită avantajelor fiscale. Dividendele sunt impozitate imediat ca venituri, în timp ce răscumpărările amână impozitarea până la vânzarea acțiunilor, moment în care se plătește impozit doar pe câștigurile de capital. În acest moment, însă, apare un conflict de interese grav. Interesele companiilor și ale acționarilor nu sunt în concordanță cu interesul național. Maximizarea producției nu înseamnă maximizarea profiturilor și, de cele mai multe ori, înseamnă exact opusul. Pe piețele cu bariere ridicate la intrare, raritatea poate permite companiilor să câștige mai mult producând mai puțin decât sunt capabile. O astfel de situație nu servește însă intereselor guvernului SUA.

În ciuda profiturilor record înregistrate în perioada 2022-2024, determinate de războiul din Ucraina, de o serie de conflicte din Orientul Mijlociu și de programele mai mult sau mai puțin reușite de modernizare sau extindere a forțelor armate americane, sectorul continuă să sufere eșecuri persistente, raportează întârzieri repetate și depășește în mod obișnuit bugetele deja masive.

Media cifrelor din ultimii ani:

Lockheed Martin a cheltuit până la 70% din profitul său net pentru răscumpărarea de acțiuni.

RTX Corp. a cheltuit aproximativ 80% din profitul său net.

Northrop Grumman a cheltuit aproximativ 45% din profitul său net pentru răscumpărarea de acțiuni.

Aceste cifre nu includ dividendele, care reprezintă o metodă importantă și separată de compensare a acționarilor. Împărtășind îngrijorările Pentagonului, sumele implicate sunt enorme, iar direcțiile fluxurilor de numerar sunt îngrijorătoare.

Guvernul SUA susține că, în fața nivelurilor de producție dezamăgitoare și a întârzierilor constante, acest capital ar trebui alocat în schimb extinderii liniilor de producție, cercetării și dezvoltării și salariilor. Deși, la prima vedere, o schimbare atât de drastică a politicii de remunerare a acționarilor pare să fie în contradicție flagrantă cu interesele acționarilor și ar putea determina aceștia să pedepsească evaluările companiilor, pe termen lung, companiile în sine ar putea beneficia de pe urma acestei schimbări. Acest lucru se datorează faptului că neglijarea și stagnarea la nivelul celor mai mari firme au atins niveluri care reprezintă o amenințare semnificativă pentru continuarea activității și creșterea acestora.

Cu toate acestea, merită să reținem că aceasta nu este o politică unilaterală. La doar câteva zile după ce și-a anunțat intenția de a revizui politicile privind dividendele și răscumpărarea acțiunilor, Trump a semnalat și o creștere radicală a cheltuielilor pentru apărare. Rămâne de văzut dacă această strategie „carrot and stick” se va dovedi eficientă.

Complexul militar-industrial american: nici „complex”, nici „industrial”

Evaluările companiilor americane din domeniul apărării reflectă problemele structurale care afectează atât industria, cât și Statele Unite în ansamblu. Evaluările nu au reușit să țină pasul cu piața în ansamblu și rămân cu mult în urma omologilor lor europeni. Ce se ascunde în spatele acestei divergențe și cum ar putea o schimbare a politicii guvernamentale să afecteze evaluările sectorului de apărare?

Sursa: Bloomberg Intelligence

Companiile americane din domeniul apărării și entitățile conexe (cum ar fi Boeing, Texas Instruments și General Dynamics) sunt firme care, din proprie inițiativă, și-au pierdut baza industrială și capitalul uman. Disciplina și cultura de management care le-au construit odată s-au erodat. Aceste companii sunt din ce în ce mai forțate să funcționeze într-un context de infrastructură neglijată și lanțuri de aprovizionare instabile. Drept urmare, atât investitorii, cât și guvernul SUA le privesc cu un scepticism crescând. Contractanții din domeniul apărării în care Statele Unite (și alte țări) au investit sute de miliarde de dolari în ultimul deceniu și jumătate se dovedesc incapabili să satisfacă chiar și nevoile de bază ale forțelor armate.

În același timp, omologii lor europeni își multiplică capacitatea de producție și formează noi consorții pentru a dezvolta sisteme succesive, în ciuda prețurilor ridicate la energie, a costurilor forței de muncă și a accesului limitat la multe materii prime. De ce, atunci, Statele Unite (în ciuda condițiilor aparent favorabile) nu sunt în măsură să-și restabilească baza industrială de apărare?

Prima problemă menționată cel mai des de reprezentanții acestor companii este „lipsa forței de muncă”. Fără ingineri experimentați și meseriași calificați, extinderea sau chiar menținerea producției este imposibilă.

Problema principală este însă că firmele susțin că le lipsesc ingineri, chiar dacă piața muncii are în prezent mai mulți ingineri șomeri (sau absolvenți în general) decât în orice alt moment din istoria înregistrată. În același timp, conducerea companiilor face lobby pentru o reformă a imigrației, pentru a atrage presupuși specialiști din străinătate.

Aceasta nu este o soluție. Lucrul la programe militare necesită acces la materiale cu diferite niveluri de clasificare, iar procesul de obținere a autorizațiilor de securitate este dificil și consumator de timp, chiar și pentru cetățenii americani. Boeing a dus această strategie la concluzia sa logică, posibilă datorită expunerii sale mari la aviația civilă, unde astfel de autorizații nu sunt necesare. Consecințele acestei politici sunt vizibile nu numai în evaluarea companiei, ci și în lista dezastrelor aviatice din ultimii ani. Aceste companii ar putea recruta și forma cu ușurință ingineri deja disponibili pe piață; ele nu fac acest lucru din cauza disfuncționalităților profund înrădăcinate și a naturii insulare a acestor organizații, generând astfel pierderi nu numai pentru bugetul SUA, ci și pentru acționari.

Al doilea grup de probleme este mult mai complex și nu poate fi abordat prin modificări ale politicii de recrutare. Ca urmare a dezindustrializării, dereglementării, externalizării și privatizării, Statele Unite au permis ca o mare parte din infrastructura logistică și industrială să se deterioreze, în timp ce multe capacități tehnice au fost parțial sau total pierdute.

Fără investiții consistente și bine planificate pe parcursul mai multor ani, este imposibil să se compenseze aceste deficiențe, iar restanțele cu care se confruntă SUA continuă să crească. Astăzi, se poate observa o inversare a situației din teatrul de operațiuni din Pacific din cel de-al Doilea Război Mondial. În ciuda superiorității sale actuale, clare și copleșitoare pe mare și în aer, Statele Unite ar putea fi nevoite, în câțiva ani, să se confrunte cu perspectiva unui război de uzură împotriva unui adversar care controlează peste 50% din capacitatea globală de construcție navală (China).

În plus, SUA riscă să se confrunte cu o criză energetică de o amploare comparabilă sau chiar mai mare decât cea din Europa, dacă planurile de extindere a centrelor de date vor fi puse în aplicare. Companiile din domeniul apărării și subcontractanții acestora vor fi nevoiți să concureze pentru energie cu firmele de tehnologie, un scenariu care ar avea consecințe dezastruoase pentru toate părțile implicate.

Prin urmare, este momentul să ne îndreptăm atenția către producătorii europeni. Oare această diferență atât de mare în ceea ce privește evaluările și indicatorii este doar rezultatul proximității geografice față de amenințarea rusă și al unei serii de eșecuri auto provocate de industria americană? Nu în totalitate.

În spatele succesului apărării europene se află ceva ce până de curând era considerat cea mai mare slăbiciune a acesteia. Aproape toate țările din Europa aveau nevoie să păstreze cel puțin o parte din capacitatea internă de a produce echipamente militare, chiar și în perioadele în care cheltuielile pentru apărare erau la un nivel istoric scăzut. Acest lucru a creat un mozaic de companii mici, dar eficiente și foarte specializate, care împărtășesc piața cu o mână de conglomerate industriale a căror istorie datează din secolul al XIX-lea.

În Statele Unite, transformarea a mers în direcția opusă: majoritatea contractorilor mai mici au fost consolidați într-un grup restrâns de corporații care au devenit „too big to fail”. Astăzi, companiile europene cooperează acolo unde trebuie și concurează acolo unde pot, ceea ce determină o creștere continuă a capacităților și productivității.

Piața unică și infrastructura extinsă permit o scalare rapidă a capacității de producție și proiectare, în ciuda poverii prețurilor ridicate la energie și a costurilor forței de muncă.

„Quo Vadis” sau „Para Bellum”?

Cine va beneficia, așadar, de tendințele actuale și este posibil să existe oportunități de investiții de ambele părți ale Atlanticului? Investițiile în furnizorii din domeniul apărării sunt dificile, în ciuda randamentelor excepționale și a fundamentelor solide. Investițiile în producătorii europeni sunt și mai dificile. Pe de o parte, majoritatea liderilor de piață din UE sunt deja tranzacționați la niveluri foarte ridicate, adesea cu raporturi P/E de trei cifre. Pe de altă parte, aceste companii sunt supuse unor vânzări regulate și complet nejustificate, declanșate de „negocieri de pace” fără sens, care, indiferent de rezultatul lor, nu schimbă cu nimic fundamentele corporative. Cu toate acestea, există în continuare companii europene pe care piața le-a ignorat în mare măsură, în ciuda faptului că nu ar fi trebuit să o facă.

Kongsberg (KOA.NO)

Producătorul norvegian de sisteme de apărare aeriană a rămas în urmă în ceea ce privește creșterea valorii, în ciuda planurilor ambițioase de expansiune și a creșterii constante. Compania joacă un rol esențial în arhitectura de securitate a UE, având în vedere rolul central pe care îl joacă bombardarea populației civile în modul de desfășurare a războiului de către Rusia. Kongsberg înregistrează o creștere a veniturilor de aproximativ 50% de la an la an, cu un raport book-to-bill în creștere de aproximativ 1,4. Marjele EBIT se situează în prezent la aproximativ 12%, dar datorită efectului de levier operațional și creșterii semnificative pe care compania o planifică, aceste cifre ar putea crește rapid. În prezent, compania reprezintă una dintre cele mai atractive oportunități din sector. Ea rămâne „sub radar” pentru o mare parte a pieței și există indicii puternice că cele mai mari câștiguri ar putea fi încă în viitor.

KOG.NO (Interval D1)

Compania începe să recupereze cu mai multă încredere pierderile suferite în timpul corecției din a doua jumătate a anului 2025. Sursa: xStation 5

Grupul Saab (SAABB.SE)

Saab este o altă companie, tot din Scandinavia, care, în ciuda faptului că este unul dintre numeroșii beneficiari ai reînarmării la nivel european, a rămas în afara atenției principale a investitorilor. Poziția Saab este unică: timp de decenii, a constituit coloana vertebrală a industriei de apărare relativ autosuficiente a Suediei. Drept urmare, Saab oferă clienților săi soluții diversificate și integrate, care acoperă majoritatea nevoilor forțelor armate care apreciază independența și un raport preț performanță puternic.

Producătorul suedez menține una dintre cele mai rapide rate de creștere a veniturilor din industrie, depășind 20%, menținând în același timp marje cu câteva puncte procentuale peste cele ale concurenților săi. Compania era deja lider în furnizarea de echipamente de top către țări din afara NATO. Aderarea la alianță deschide noi piețe, în timp ce investițiile realizate în cadrul inițiativelor paneuropene vor permite Saab să-și crească producția și să beneficieze de economii de scară mai mari, consolidându-și poziția în rândul clienților existenți.

În ciuda numeroaselor provocări, situația companiilor americane din domeniul apărării nu este nici fără speranță, nici chiar gravă. În timp ce principalii contractori se confruntă cu probleme care depășesc în mod clar capacitățile consiliilor de administrație și ale echipelor executive, există un al doilea nivel de companii capabile și pregătite să beneficieze pe deplin de cel mai mare buget de apărare din lume și ale căror evaluări au încă un potențial substanțial de creștere.

SAABB.SE (Interval D1)

Compania suedeză se află în prezent într-o fază de creștere foarte puternică. Sursa: xStation 5

L3Harris (LHX.US)

L3Harris este un producător de sisteme de rachete. Este o companie mai puțin cunoscută și mai puțin vizibilă în mass-media decât jucătorii mai mari de pe piață; cu toate acestea, este o entitate care nu numai că este indispensabilă, dar se mândrește și cu unele dintre cele mai puternice perspective de creștere din acest segment al pieței de capital. L3Harris deține un monopol practic asupra motoarelor cu combustibil solid pentru rachete tactice. Acest monopol provine în principal din procesul de certificare extrem de exigent.

Acesta se reflectă în mod clar și pozitiv în indicatorii financiari ai companiei.

Compania poate indica unele dintre cele mai mari marje EBIT din industrie, depășind 15%. L3Harris este, de asemenea, lider în optimizarea costurilor. Inițiativa sa „LHX NeXT” a generat economii de 800 de milioane de dolari în 2024, comparativ cu obiectivul inițial de 600 de milioane de dolari. Până la sfârșitul anului curent, se preconizează că economiile totale vor ajunge la 1,2 miliarde USD. În același timp, compania continuă să tranzacționeze la un discount P/E forward în raport cu restul sectorului.

L3Harris nu se bazează exclusiv pe optimizare sau pe obținerea de fluxuri de numerar din contractele existente. Unul dintre proiectele emblematice ale administrației Donald Trump este așa-numitul „Golden Dome”, un sistem complex, stratificat, de apărare antirachetă. Indiferent de meritul strategic sau fezabilitatea acestei inițiative, finanțarea din spatele ei este foarte reală. Proiectul ar putea avea o valoare de aproximativ 140 de miliarde de dolari, o parte semnificativă din aceasta putând reveni L3Harris datorită rolului său indispensabil în acest segment.

L3Harris întruchipează tot ceea ce companiile din acest sector ar trebui să aspire – și pe care doar câteva îl realizează efectiv. Cel mai important, acest lucru nu s-a reflectat încă pe deplin în evaluări.

LHX.US (Interval D1)

Compania se află într-o tendință ascendentă aproape neîntreruptă din martie 2025. Este de remarcat încrucișarea EMA100 și EMA200. Sursa: xStation 5

Huntington Ingalls Industries (HII.US)

HII este, de asemenea, o companie care nu beneficiază de acoperirea mediatică și analitică de care se bucură cei mai mari jucători din punct de vedere al capitalizării bursiere, dar este la fel de indispensabilă în cadrul lanțului de aprovizionare și, având în vedere prioritățile actuale ale forțelor armate americane, rolul său va crește în mod constant. Marina SUA se află în prezent într-o fază din ce în ce mai urgentă de eforturi de extindere, întreținere și modernizare a flotei sale. Toți indicii sugerează că principalul beneficiar, în termeni de evaluare a capitalului propriu, va fi HII.

La fel ca L3Harris, HII este un monopolist. Compania operează singurul port/șantier naval din Statele Unite capabil să construiască și să întrețină așa-numitele „superportavioane” — nave gigantice, ultra-avansate, care constituie coloana vertebrală a puterii militare americane. În plus, compania operează unul dintre cele două șantiere navale capabile să construiască și să întrețină nave nucleare multifuncționale. Spre deosebire de Boeing sau General Dynamics, de exemplu, aceste dependențe critice nu sunt un prag care împiedică HII să cadă și mai mult; dimpotrivă, ele acționează ca o catapultă pentru un nou val de creștere.

Indicatorii financiari ai companiei nu sunt la fel de impresionanți ca cei ai L3Harris sau ai unor concurenți europeni, dar HII rămâne un lider clar în materie de creștere. Creșterea veniturilor cu 16% de la an la an, o creștere a câștigurilor cu 85% de la an la an și o creștere a marjei de la 3,5% la 5,6%. De asemenea, compania nu pare să se confrunte cu o penurie de forță de muncă: numai în acest an a angajat 4.500 de angajați suplimentari pentru a executa un portofoliu record de comenzi în valoare totală de 55 de miliarde de dolari.

Planurile de modernizare ale Marinei SUA sunt enorme. Acestea includ construirea a cel puțin două portavioane suplimentare din clasa Ford, mai multe submarine din clasa Virginia și zeci de distrugătoare și nave de sprijin. Bugetul pentru construcția de nave aproape s-a dublat din 2021, iar din 2015, Congresul a alocat în fiecare an mai multe fonduri pentru acest scop decât a solicitat președintele. Pe baza analizelor rapoartelor Congresului din 2024-2025, acest lucru s-ar putea traduce în contracte în valoare de sute de miliarde de dolari pe o perioadă de aproximativ zece ani.

HII.US (Interval D1)

Situația este similară cu graficul L3Harris, deși tendința ascendentă este cu câteva luni mai lungă. Sursă: xStation 5

Concluzie:

Analizând tendințele actuale de pe piața acțiunilor din domeniul apărării și al armamentului, se conturează câteva observații clare:

Industria americană de apărare, în ciuda percepției pieței și a comentatorilor, rămâne din ce în ce mai mult în urma concurenților europeni.

Acest lucru nu se aplică tuturor companiilor americane. Unele firme mai mici, mai puțin vizibile în mass-media, dar mai eficiente, capabile să-și valorifice pe deplin pozițiile strategice, rămân în fruntea creșterii valorii.

Industria europeană de apărare s-a dovedit a fi un „gigant adormit” care s-a trezit ca răspuns la amenințările și presiunile crescânde.

Evaluările majorității companiilor europene de apărare au ajuns la nivelul fundamentelor pieței sau chiar le-au depășit, însă oportunitățile de investiții rămân încă în umbră.

Sursa: Bloomberg Intelligence

Kamil Szczepański

Analist junior pe piețele financiare la XTB