Aurul se apreciază și revine la 4.400 USD 🗽 Metalele prețioase mizează pe o politică monetară acomodativă a Fed?

Prețurile aurului au deschis săptămâna în creștere pe piețele globale, aurul înregistrând o creștere de 0,5% până la aproximativ 4.400 de dolari și prelungind câștigurile de vineri, în timp ce argintul a crescut cu aproape 1,5%. Metalele prețioase par să fi reacționat pozitiv la cele mai recente date macroeconomice din SUA.

Datele de vineri au arătat o scădere neașteptată a vânzărilor de retail din SUA și o înrăutățire a încrederii consumatorilor, conform sondajului Universității din Michigan.

Aceste cifre au urmat rapoartelor relativ „liniștitoare” privind inflația IPC și IPP din luna iulie.

Cel mai recent raport privind locurile de muncă (NFP) a fost, de asemenea, dezamăgitor, în timp ce aurul pare să reacționeze la o reducere a așteptărilor privind o politică monetară restrictivă, în perspectiva deciziilor de politică monetară ale Fed din toamnă.

Graficul GOLD (Interval H4, D1)

Pe graficul de 4 ore, aurul se menține peste 4.300 USD pe uncie și și-a oprit recent scăderea în jurul acestui important nivel de retragere Fibonacci (23,6%). Indicatorii RSI și MACD par să lase încă loc pentru creșteri suplimentare, în timp ce un important nivel de rezistență Fibonacci se află în apropierea pragului de 4.600 USD, unde se poate observa și o evoluție mai puternică a prețului, inclusiv consolidarea din luna mai care a precedat scăderea ulterioară.

Sursă: xStation5

Pe graficul zilnic, zona de 4.300 USD pare și mai importantă, deoarece acolo se află media mobilă exponențială EMA200 (linia roșie). După ce a scăzut pentru scurt timp sub această medie mobilă, aurul a revenit rapid la creștere. Proximitatea EMA200 în sine pare să sugereze că, într-un scenariu în care tendința ascendentă se reia, aurul ar putea avea încă un potențial considerabil de creștere — mai ales dacă așteptările privind politica Fed și a BCE devin mai dovish, iar prețurile petrolului scad treptat către 70–80 de dolari pe baril.

Sursă: xStation5