Aurul sub presiunea Fed: De ce scad cotațiile și ce urmează

Aspecte esențiale Scădere cauzată de randamente: Aurul scade (la 4.396 $/uncie) deoarece creșterea randamentelor titlurilor de stat americane avantajează activele cu dobândă.

Presiunea inflației și a petrolului: Prețurile ridicate la energie mențin inflația sus, determinând Fed să păstreze dobânzile mari, ceea ce defavorizează aurul.

Așteptarea Minutelor Fed: Decizia privind politica monetară va dicta direcția: un ton hawkish scade aurul, iar unul dovish îi stabilizează prețul.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Aurul se depreciază marți, pe fondul creșterii randamentelor obligațiunilor de stat americane și al majorării prețurilor petrolului, în timp ce traderii așteaptă publicarea Minutelor Fed din iulie pentru a obține indicii noi cu privire la evoluția viitoare a ratelor dobânzii. Prețul aurului scade cu 0,44% până la 4.396 dolari pe uncie, pe măsură ce randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani și-a continuat creșterea. Acest lucru este important deoarece aurul nu generează dobânzi, astfel încât randamentele mai mari sporesc „costul de oportunitate” al deținerii de lingouri în comparație cu obligațiunile. De asemenea, după o creștere a prețului petrolului în timpul nopții și al sesiunii asiatice, „aurul negru” pierde în totalitate avansul și la momentul redactării înregistrează o performanță plată. Volatilitatea continuă să fie alimentată de noile tensiuni din Orientul Mijlociu, care pot alimenta temerile legate de inflație. Însă acest lucru nu ajută automat aurul: dacă energia mai scumpă menține inflația la un nivel ridicat, piețele pot începe să se aștepte ca Fed să mențină ratele la un nivel mai ridicat pentru o perioadă mai lungă, ceea ce reprezintă, de obicei, un obstacol pentru metalul prețios. Prin urmare, Minutele Fed au o pondere suplimentară. Instrumentul CME FedWatch estimează o probabilitate de aproximativ 63% ca Fed să mențină ratele dobânzilor la următoarea ședință, în urma datelor economice recente mai slabe din SUA. Dacă Minutele vor indica un ton mai „hawkish” decât sugerează aceste cotații, randamentele ar putea sări din nou și să exercite presiune asupra aurului. Un ton mai „dovish” ar putea atenua această presiune asupra randamentelor. În prezent, aurul se tranzacționează mai degrabă în funcție de evoluția ratelor dobânzilor decât ca o pură „acoperire împotriva inflației”. Minutele Fed pot schimba rapid așteptările privind politica monetară, iar aceste așteptări tind să se reflecte mai întâi în randamentele titlurilor de stat. Dacă investitorii interpretează Minutele drept un semnal al unor rate mai ridicate pentru o perioadă mai lungă decât se așteaptă în prezent piețele, randamentele ar putea crește din nou, făcând mai dificilă concurența unui activ fără randament și transformând nivelul de 4.400 de dolari un nivel psihologic important. Dacă, dimpotrivă, Minutele par să favorizeze o pauză, randamentele s-ar putea tempera, reducând această presiune și contribuind la stabilizarea aurului chiar și în contextul prețurilor ridicate ale petrolului.

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