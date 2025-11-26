Aussie și Kiwi domină tranzacțiile valutare 📈 Politica băncii centrale în centrul atenției 🔍

Aspecte esențiale AUD și NZD înregistrează cele mai mari câștiguri față de alte monede G10.

RBNZ a redus rata oficială a dobânzii la 2,25%, estimările mai scăzute ale inflației sugerând sfârșitul ciclului de relaxare monetară.

CPI din Australia a surprins din nou în sens pozitiv, amânând perspectivele de reducere a ratei RBA.

Monedele de la Antipozi domină sesiunea valutară de astăzi, ca răspuns la noile perspective de politică monetară din regiune. Băncile centrale din Australia și Noua Zeelandă se confruntă cu dinamici foarte diferite ale inflației, însă ultimele date CPI din Australia, împreună cu tonul deciziei Băncii Centrale a Noii Zeelande (RBNZ), au întărit așteptările hawkish în ambele economii. NZD conduce astăzi câștigurile în G10, întărindu-se cu aproximativ 1% față de dolar și euro, în ciuda reducerii ratei dobânzii de astăzi în Noua Zeelandă, care a scăzut rata oficială a dobânzii la 2,25%, cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani. AUD câștigă și el, 0,5% față de dolar și 0,4% față de euro, ca reacție la o altă valoare a inflației care a depășit așteptările. După ce a ieșit dintr-un minim de aproape opt luni, perechea NZDUSD s-a deplasat deasupra EMA de 10 zile (galben) și testează în prezent EMA de 30 de zile (violet deschis). În ciuda impulsului bullish, RSI rămâne neutru, lăsând loc pentru o continuare a creșterii pe fondul schimbării așteptărilor față de RBNZ. Sursa: xStation 5 Ciclul de relaxare monetară început în august 2024 a împins în mod constant dolarul neozeelandez într-o tendință descendentă, care s-a accentuat în 2025 din cauza unei încetiniri economice pronunțate. Deși vânzările de retail au înregistrat o revenire puternică în al doilea trimestru (+2,3% față de aceeași perioadă a anului trecut), aceasta a fost determinată în mare parte de efectele de bază după scăderile înregistrate între al doilea trimestru al anului 2022 și al treilea trimestru al anului 2024. Principala preocupare a devenit șomajul, care se află la cel mai ridicat nivel din 2016 (5,3%) și contribuie la creșterea migrației externe, în special în rândul tinerilor în vârstă de muncă. Reducerea ratei dobânzii de astăzi în Noua Zeelandă a fost bine inclusă în preț, dar așteptările pieței s-au ajustat la previziunile revizuite ale RBNZ privind inflația. Banca centrală prognozează că inflația va reveni la aproximativ 2% până la jumătatea anului 2026, o ameliorare semnificativă față de ultima valoare de 3%. Reducerea îngrijorărilor cu privire la atingerea țintei de inflație (intervalul 1-3%) pe termen mediu, combinată cu tonul neutru al guvernatorului Hawkesby („toate opțiunile sunt pe masă”), a fost interpretată ca un potențial sfârșit al relaxării agresive, oferind un sprijin mult așteptat pentru NZD. Având în vedere nivelul actual al CPI, RBNZ pare să acționeze preventiv pentru a preveni o încetinire economică suplimentară în Noua Zeelandă. Sursa: XTB Research Creșterile AUD, între timp, provin din încă o valoare lunară a inflației mai puternică decât se aștepta. CPI a accelerat în mod neașteptat de la 3,6% la 3,8%, iar indicatorul ajustat, care exclude prețurile cele mai volatile ale combustibililor și energiei, a crescut de la 3,2% la 3,3%. RBA a oprit ciclul de relaxare monetară în august, la 3,6%, sugerând că rata reală negativă, combinată cu o inflație peste previziunile RBA, amână și mai mult perspectivele de reducere a ratelor dobânzilor în Australia. Diferența dintre randamentele pe 2 ani ale Australiei și SUA se află la cel mai ridicat nivel din iunie 2022. Sursa: XTB Research

