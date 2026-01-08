Graficul zilei: JP225 (08.01.2026)

Nikkei 225 (JP225) continuă să scadă, pierzând astăzi aproape 0,85% și testând niveluri sub 52.000 de puncte, ceea ce înseamnă că se află sub presiune pentru a treia sesiune consecutivă. Principalul catalizator este realizarea de profituri în companiile de AI și semiconductori care au înregistrat anterior reduceri semnificative – SoftBank Group a scăzut cu peste 4%, în timp ce Tokyo Electron și Advantest înregistrează, de asemenea, scăderi solide. Indicele, care a înregistrat recent recorduri datorită optimismului legat de inteligența artificială, se corectează acum, după o creștere bruscă alimentată de speculațiile privind cipurile Nvidia și acțiunile conexe. La aceasta se adaugă datele dezastruoase privind salariile reale, care au scăzut cu 2,8% în noiembrie față de aceeași perioadă a anului trecut – cea mai bruscă scădere din ianuarie. Cu toate acestea, cea mai mare povară rămâne escaladarea tensiunilor geopolitice cu China, care domină titlurile din presa de astăzi. Beijingul a anunțat o interdicție imediată a exporturilor de bunuri cu dublă utilizare (cu aplicații civile și militare) către Japonia, inclusiv metale rare, ca răspuns la comentariile făcute de prim-ministrul Sany Takaichi despre Taiwan. Japonia, care depinde de China pentru aproximativ 60-70% din aprovizionarea cu aceste materii prime (aproape 100% pentru metale grele precum disprosiu și terbiu), se confruntă cu un risc real de întrerupere a lanțurilor sale de aprovizionare pentru industriile auto, electronică și de apărare. Nomura estimează că un embargo de trei luni ar putea costa economia 660 de miliarde de yeni (4,2 miliarde de dolari) și ar reduce PIB-ul cu 0,11 puncte procentuale. Starea de spirit nu este îmbunătățită de ancheta antidumping a MOFCOM privind importurile de diclorosilan din Japonia, un component chimic cheie în producția de cipuri, a7> și de anunțarea reinstaurării interdicției privind importurile de produse din pește și fructe de mare japoneze (în principal pește și alte produse alimentare marine) ca măsuri de retaliere pentru comentariile prim-ministrului japonez Sany Takaichi cu privire la Taiwan și presupusele probleme cu apa din Fukushima. În ciuda reducerilor menționate anterior, care durează de trei zile și sunt determinate în principal de factori geopolitici și economici selectați, contractul JP225 menține o tendință ascendentă pe termen lung, susținută din punct de vedere tehnic de media mobilă exponențială pe 50 de zile (curba albastră din grafic). Limita superioară a configurației tehnice actuale rămâne dublul vârf local din zona de 52.780 de puncte. RSI pentru media pe 14 zile scade sub zona de 70 de puncte, ceea ce este adesea identificat ca un indiciu al supracumpărării instrumentului subiacent. Sursa: xStation

